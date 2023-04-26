Могут ли белорусы купить домик в деревне за одну базовую? Попытавшиеся рассказали, что в реальности

Опубликовано: 26.04.2023 11:13 , Обновлено: 26.04.2023

Реально ли купить дом в сельской местности из Единого реестра пустующих домов за одну базовую величину, которая сейчас составляет 37 рублей? Технически такая возможность есть у каждого белоруса. А что показывает практика?

Минчанин Антон в интервью порталу Onliner рассказал, что на поиск и покупку подходящего дома из числа «пустующих» у него ушло несколько месяцев. Он поделился некоторыми тонкостями этого процесса и рассказал, действительно ли можно в Беларуси купить домик в деревне за одну базовую величину?

Как рассказал мужчина, после того как дом включают в реестр пустующих, их выставляют на аукцион, однако на подготовку всех документов может уйти от двух месяцев до года. Поэтому далеко не все дома, фигурирующие в реестре, можно приобрести «здесь и сейчас».

Кроме того, опыт минчанина показал, что фактическая стартовая цена на аукционе за лот может начинаться не с заявленной базовой величины, а с гораздо большей суммы. Так, в Вилейском районе многие пустующие дома выставлены за 3−5 тыс. рублей, цена на некоторые доходит до10 тыс.

Более того, по словам мужчины, домов за символическую плату в хорошем состоянии в окрестностях столицы, с невысоким процентом износа, не так уж много. Во многих случаях к ним ведут плохие подъездные дороги, сами дома близко расположены к соседним постройкам и возведены они на неудобных земельных участках – холмистых, заросших густыми кустарниками.

Кроме того, оказалось, что помимо самой цены за дом придется оплатить и расходы по размещению рекламы, порядка 200 рублей, и ещё столько же заплатить за регистрацию в кадастровом агентстве. Поэтому базовая величина, заявленная как цена домика в деревне, по словам молодого человека, весьма условна.

Полностью приключения минчан, решивших во что бы то ни стало купить домик в деревне за 37 рублей, читайте тут.