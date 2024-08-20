До +35°С. Белгидромет предупредил белорусов о красном уровне опасности. Где?

Опубликовано: 20.08.2024 15:53 , Обновлено: 20.08.2024

Белгидрометцентр объявил красный уровень опасности для одной из областей Беларуси. По данным синоптиков, в среду, 21 августа, температура воздуха во многих районах Гомельской области поднимется до +35°С. Несмотря на то, что штормовое предупреждение выписали только для одного региона, на остальной территории Республики сохранится оранжевый уровень.

По данным Белгидромета, в среду на большей части территории Беларуси (в том числе в Минске) ожидаются грозы. А вот ночью и утром в некоторых местах Гродненской области синоптики спрогнозировали сильные ливни. Кроме того, днём по западу ожидается шквалистый ветер порывами до 15-20 м/с. В дневные часы во многих районах максимальная температура воздуха достигнет +30.. +34°С, а в столице — +30.. +31°С.

Ранее Telegraf.news писал, что синоптики тематического канала о погоде Nadvorie рассказали, когда белорусы могут попрощаться с шортами и футболками, поскольку в Республику придёт самая настоящая осень. Так, согласно предварительному прогнозу, уже с четверга, 22 августа, к нам вернётся “более прохладная погода”.

Когда в Беларусь придёт осень? Синоптики предупредили о «холоде из северной Атлантики»