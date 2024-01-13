«Минсктранс» предупредил о перебоях с общественным транспортом в выходные. Что случилось?

Опубликовано: 13.01.2024 10:52 , Обновлено: 13.01.2024

Государственное предприятие "Минсктранс" в субботу, 13 января, предупредило жителей и гостей белорусской столицы о "возможных отклонениях от установленного расписания движения пассажирского транспорта". Накануне пересесть на общественный транспорт горожанам рекомендовали в Госавтоинспекции.

В пресс-службе предприятия “Минсктранс” объяснили возможные задержки и перебои в движении общественного транспорта объяснили сложными погодными условиями и попросили пассажиров “учитывать данную информацию при совершении поездки”.

Затруднение движения транспорта, на ряду с увеличением вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий и повышенного риска травматизма населения назвали в числе факторов опасности на 13 января и в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

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Между тем, пересесть на общественный транспорт жителей городов накануне призывали в Госавтоинспекции, которые заранее предупредили водителей об ухудшении погодных условий - снегопадах, метелях, гололеде и ограниченной видимости на дорогах. Сельским жителям в ГАИ рекомендовали и “воздержаться от поездки на дальние расстояния до улучшения дорожной обстановки”.

Напомним, в некоторых районах Беларуси ГАИ также объявила спецплан “Погода”.

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