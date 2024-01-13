ГАИ отчиталась о скрытых рейдах и объявила новые на выходные. Где пообещали «взаимный обмен нарядами»?

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Опубликовано: 13.01.2024 08:08 , Обновлено: 13.01.2024

В связи со сложными погодными условиями, складывающимися в эти дни в Беларуси, Госавтоинспекция 12 января объявила спецплан "Погода" во многих районах. Впрочем, и от традиционных тематических рейдов по выходным инспекторы не отказались. Посмотрели, где и за кем 13-14 января решили установить негласный и смешанный контроль на дорогах.

О введении плана “Погода”, в частности, сообщили в ГАИ Гродненской области. Там пообещали, что сотрудники инспекции будут “осуществлять мониторинг состояния проезжей части” и “оказывать содействие в сопровождении снегоуборочной техники”. В связи с этим на дороги вывели дополнительные наряды ГАИ, а водителям дали такие рекомендации:

При движении в снегопад и гололед - соблюдать безопасную скорость и дистанцию.

При проезде пешеходных переходов, закруглений дорог и перекрёстков - быть внимательным и бдительным.

В свою очередь в ГАИ Гомельщины подчеркнули, что сотрудники ДПС в ходе несения службы в морозы “активно оказывают помощь водителям, попавшим в неприятную ситуацию на дороге”. Для этого все служебные автомобили ГАИ оснастили проводами для “прикуривания” и буксировочными тросами. В ведомстве показали видеонарезку последних случаев, когда инспекторам пришлось воспользоваться этим спецсредствами.

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[link href=“https://www.instagram.com/reel/C2Ad2-cqdT5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Госавтоинспекция Гомельщины (@gai_gomel) [/link]

В ГАИ призвали белорусских водителей в эти морозные дни “не проезжать и не проходить мимо тех, кто столкнулся с проблемой на дороге” - звонить по телефону “102” или помочь человеку самостоятельно.

Как подготовить авто к поездке в гололедицу?

В свою очередь в МВД дали свои рекомендации водителям в связи с тем, что на дорогах в выходные возможно образование гололедицы и снежных переметов:

Перед поездкой очистить автомобиль от снега, уделив особое внимание стеклам и световым приборам. Заправить бачок стеклоомывателя незамерзающей жидкостью. Убедиться в работоспособности “дворников”. При налипании снега в пути останавливаться в безопасных местах за пределами проезжей части и очищать дворники. Двигаться с безопасной скоростью, соответствующей дорожным условиям на конкретном участке маршрута. Проявлять повышенную осторожность и заранее снижать скорость в местах, где в первую может образовываться наледь из-за частых торможений:

перед пешеходными переходами,

перед “лежачими полицейскими”,

перед остановками общественного транспорта,

перед ж/д переездами.

Где в Беларуси 13-14 января ГАИ проведёт негласные и смешанные рейды?

Впрочем, не только помощью застрявшим на дороге водителям и сопровождением снегоуборочной техники намерены заниматься в эти выходные инспекторы ГАИ. Традиционные рейды по выходным никто не отменял.

Так, ГАИ Гродненской области пообещала провести усиленную отработку автодороги М6 Минск–Гродно–граница Республики Польша. Наряды ДПС решили направить на аварийно-опасные участки дорог для “предупреждения ДТП с тяжелыми последствиями”. Рейды с негласным и смешанным контролем, а также “взаимным обменом нарядим подразделений ГАИ” пообещали проводить до воскресенья, 14 января .

Усиленный контроль в ходе этих рейдов решили направить на водителей в состоянии алкогольного опьянения и бесправников - для предупреждения дорожно-транспортных происшествий по их вине, а также грузовикам и пассажирскому транспорту. У последних пообещали проверять внешний вид, техническое состояние и наличие разрешения на допуск к участию в дорожном движении.

Тем временем ГАИ Гомельской области отчиталась о профилактическом спецрейде в рамках мероприятия “Уступи дорогу специальному транспорту!”.

“Тех водителей, кто не пропускал оперативные автомобили, следующие на импровизированный вызов, ожидал серьезный разговор с сотрудниками ГАИ, а после, приглашение на рассмотрение административных материалов в Госавтоинспекцию”, - рассказали в ГАИ.

В ходе рейда всего за два часа патрулирования улиц Гомеля инспекторы “на “растерявшихся”, “незаметивших” и банальных “наглецов” составили 8 протоколов за “непредоставление преимущества транспорту оперативного назначения”. За данное нарушение частью 10 статьи 18.13 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрен штраф - от 2 до 10 базовых величин (т.е. от 80 до 400 рублей сегодня), а в некоторых случаях - лишение права управления транспортным средством на срок до 1 года.

Ранее Телеграф сообщил, что синоптики Белгидрометцентра продлили ещё на день действие оранжевого уровня опасности на территории всей страны. По их словам, гололедица, наблюдавшая на дорогах страны в предыдущие два дня, сохранится и в субботу, 13 января. Кроме того, на выходные в одной из областей синоптики объявили штормовое предупреждение, а также предупредили о грядущих двадцатиградусных морозах.

Штормовое предупреждение и до -20°С. Синоптики продлили оранжевый уровень опасности в Беларуси на выходные