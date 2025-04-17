"Минсктранс" изменил график транспорта на 7 дней в апреле и мае. Какие автобусы отменят и когда?

Опубликовано: 17.04.2025 12:57 , Обновлено: 17.04.2025

Госпредприятие "Минсктранс" рассказало, как будет ходить наземный общественный транспорт 26, 28, 29, 30 апреля, а также 1 мая, 8-го и 9-го. В один из этих дней решили отменить три автобуса в столице.

Так, в субботу, 26 апреля , когда белорусы будут отрабатывать допвыходной за 28-е, в среду, 30 апреля , и в четверг, 8 мая , транспорт будет [link href=“https://t.me/minsktrans_official/18090” target=“_blank” rel=“noopener”] ходить [/link] по графику пятницы . А в понедельник и вторник, 28 и 29 апреля , в четверг, 1 мая , и в пятницу, 9 мая ,- по графику воскресенья .

На 28 апреля из-за “изменения режима работы крупных торговых предприятий” “Минсктранс” [link href=“https://t.me/minsktrans_official/18092” target=“_blank” rel=“noopener”] решил [/link]:

отменить автобусы № 83Э, 76Э, № 114С,

уменьшить их количество на маршрутах № 130 и № 140,

сделать работу автобуса №151С по графику буднего дня,

ввести автобус № 134С (идет от диспетчерской станции “Чижовка” до ДС “Малиновка-4”).

[info_b]За актуальным расписанием движения транспорта можно следить в [link href=“https://minsktrans.by/lookout_yard/Home/Index/minsk#/routes/bus” target=“_blank” rel=“noopener”] разделе [/link] «Расписание городских и пригородных маршрутов» на сайте “Минсктранса” в день поездки.[/info_b]

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В свою очередь Минский метрополитен о графике работы метро на праздники пока не сообщал.

Ранее Telegraf.news писал, что директор госпредприятия «Столичный транспорт и связь» Юрий Супранович рассказал 7 апреля о планах ввести оплату проезда по банковским картам в наземном общественном транспорте Минска. Новшество жителям и туристам города стоит ждать в этом году.

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Также мы рассказывали, что на фоне недавней новости о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Минска на 10 копеек городские власти представили расчеты «реальной» себестоимости одной поездки. Как пояснила на пресс-конференции заместитель председателя комитета экономики Мингорисполкома Ольга Леошко, нынешнее подорожание — первое с 2022 года, а фактические затраты транспортников на перевозку одного пассажира значительно выше той суммы, что он платит.

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