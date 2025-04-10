Дадут ли штраф, если водитель не продал билет из-за отсутствия сдачи? В "Минсктрансе" объяснили

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Опубликовано: 10.04.2025 17:23 , Обновлено: 10.04.2025

Наверняка многие белорусы сталкивались с ситуацией, когда водитель общественного транспорта не продал билет, потому что у него нет сдачи на ту или иную купюру. На госпредприятии "Минсктранс" пояснили, дадут ли в таком случае штраф пассажиру за неоплаченный проезд.

Сперва пресс-секретарь “Минсктранса” Елена Громыко напомнила, что водитель при работе на рейсе “должен при себе иметь билеты на проезд и разменные деньги”. “Он не может отказать пассажиру в продаже билета”, - сказала она.

Но допустила, что бывают ситуации, “когда водитель вынужден будет это сделать [отказать в продаже билета] из-за отсутствия сдачи”. То есть отказать имеет право все же в этом случае.

При этом Громыко сказала, что такая ситуация не будет уважительной причиной для неоплаты проезда, [link href=“https://minsknews.by/voditel-ne-prodal-bilet-na-poezdku-ne-okazalos-sdachi-mogut-li-oshtrafovat-v-takom-sluchae/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] госагентство “Минск-Новости”. И если в салон транспорта зайдут контролеры и проверят оплату, которой нет, то они могут выписать штраф.

[info_b]Согласно ч. 1 ст. 18.28 [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=HK2100091” target=“_blank” rel=“noopener”] КоАП [/link] Беларуси, за безбилетный проезд пассажиров на всех видах городского транспорта, в поездах городских линий, а также за прохождение контрольного турникета в метрополитене без наличия документа, подтверждающего право на проезд, грозит штраф в размере от 0,5 до 1 базовой величины (от 21 до 42 рублей сейчас). [/info_b]

Пресс-секретарь “Минсктранса” не рассказала, как пассажиру купить билет, если у водителя нет сдачи. К слову, во многих столичных автобусах и троллейбусах можно увидеть объявления, где пассажиров просят при покупке билета у водителя давать 5-рублевые купюры.

Фото: агентство "Минск-Новости"

Ранее Telegraf.news писал, что директор госпредприятия “Столичный транспорт и связь” Юрий Супранович рассказал 7 апреля о планах ввести оплату проезда по банковским картам в наземном общественном транспорте Минска. Новшество жителям и туристам города стоит ждать в этом году.

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Также мы рассказывали, что на фоне недавней новости о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Минска на 10 копеек городские власти представили расчеты «реальной» себестоимости одной поездки. Как пояснила на пресс-конференции заместитель председателя комитета экономики Мингорисполкома Ольга Леошко, нынешнее подорожание — первое с 2022 года, а фактические затраты транспортников на перевозку одного пассажира значительно выше той суммы, что он платит.

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