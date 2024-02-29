Минская организация пригласила работника на зарплату 4 180 руб. И это не айтишник

Опубликовано: 29.02.2024 18:17 , Обновлено: 29.02.2024

В столице появились билборды с объявлением вакансии на большую зарплату даже по минским меркам. И специальность – рабочая. Потенциальный работодатель написал, что ищет токаря на станок с ЧПУ, зарплату пообещали от 2 420 рублей. И шлифовальщика – на 4 180. В каком именно трудовом процессе?

Если бы такие деньги предложили айтишнику, то и не всякий бы заинтересовался: эта профессия нынче – одна из самых денежных. А вот шлифовальшику – несколько неожиданно.

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[inf]Шлифовальщик – это специалист, который занимается обработкой поверхностей различных материалов с помощью шлифовальных инструментов. Основная его задача заключается в достижении гладкой и ровной поверхности изделия или детали. Шлифовальщики работают как вручную, используя шлифовальные инструменты, так и с помощью специализированных машин и оборудования. Могут заниматься шлифовкой дерева, металла, пластика, стекла и других материалов в различных отраслях промышленности.[/inf]

Любопытно, что билборды размещены прямо возле МТЗ на улице Радиальной, написалblizko.by. Но такие деньги пообещал отнюдь не тракторный завод, а предприятие «Минотор-Сервис».

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На сайте компании сказано, что она с 1991 года занимается разработкой, производством и обслуживанием боевых гусеничных машин, предназначенных для использования в сухопутных войсках и подразделениях морской пехоты. Бронеавтомобили, БМП, БТР – это их продукция.

Ранее Телеграф писал, как девушка в TikTok сообщила, что за январь получила 1600 рублей зарплаты и продемонстрировала фрагменты своего расчетного листа. Сообщила, что ей 19 лет, что окончила Воковысский педколледж и числится в гимназии города Гродно как молодой специалист. Настя, как она себя отметила в своем аккаунте, сделала оговорку, что такую зарплату получает не каждый месяц – «в основном, 1400, плюс-минус». А январскую разложила по полочкам.

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