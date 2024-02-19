В Беларуси появилась вакансия с зарплатой 8,72 тыс рублей. Что нужно делать?

Опубликовано: 19.02.2024 11:12 , Обновлено: 19.02.2024

На портале Государственной службы занятости Беларуси появилась вакансия, где обещают платить в месяц порядка 8721 рублей. Работу предложили в Бобруйске на местном пивоваренном заводе ЗАО «Бобруйский бровар».

На предприятии объявили о поиске кандидатам на должность заместителя директора по продажам в сфере ресторанного обслуживания. От соискателей [link href=“https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/990391/detail-public/” rel=“noopener” target=“_blank”] потребовали [/link] опыт работы в поставках соков, пива и других напитков не менее 5 лет. А ещё знание иностранного языка.

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В ЗАО «Бобруйский бровар» подчеркнули, что хотят заполучить на место замдиректора стрессоустойчивого белоруса, готового к командировкам.

[inf]«Бобруйский бровар» — белорусская компания, которая получила все местные активы международного концерна Heineken. В портфеле компании имеются лицензии на производство таких брендов как “Miller”, “Staropramen”, “Охота”, “Zlaty Bazant” и “Amstel”. Бобруйский Бровар занимается поставками “Heineken”, “Krusovice”, “Жигули Барное”. Собственные бренды компании — это “Речицкое”, “J.Hardy”, “Белый Волк”, “Жигулевское” и квас «Хатнi».[/inf]

Недавно Телеграф писал, что белорусский блогер в ТикТоке под ником “Парень из народа” поделился сообщением своей подписчицы, которая заявила что ее муж зарабатывает 8-9 тыс рублей на заводе, а при переработка и все 12 тыс. Видео набрало почти 200 тыс просмотров, а комментариев зрители оставили почти 3 тыс.

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