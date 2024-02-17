«Малая зарплата? Да нет, нифига» – Учительница начальных классов из Гродно рассказала, как зарабатывает 1600 рублей

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Опубликовано: 17.02.2024 18:16 , Обновлено: 17.09.2024

Автор видео в TikTok сообщила, что за январь получила 1600 рублей зарплаты и продемонстрировала фрагменты своего расчетного листа. Сообщила, что ей 19 лет, что окончила Волковысский педколледж (правда, ошиблась в произношении – произнесла «закончила») и числится в гимназии города Гродно как молодой специалист. Настя, как она себя отметила в своем аккаунте, сделала оговорку, что такую зарплату получает не каждый месяц – «в основном, 1400, плюс-минус». А январскую разложила по полочкам.

Настя рассказала, что ей, как молодому специалисту, идет надбавка – 138 рублей. «Я – классный руководитель второго класса, оклад – 460 рублей. Я не знаю, сколько у меня там часов, но пять раз в неделю – кружок, два факультатива. У меня еще три платные группы, которые я веду в течение недели после уроков. И у меня – стимулирующие и поддерживающие занятия».

Автор добавила, поскольку она – учитель начальных классов второго класса, ей идет доплата за классное руководство – это 250 рублей. И несмотря на то, что находится в школе лишь до двух часов, получает больше, чем некоторые другие учителя, которые «сидят до семи».

Настя сделала вывод: если люди изначально думают, что в школе маленькая зарплата, они ошибаются – заработать можно. И дала совет: «Вместо того чтобы писать плохие комментарии, сходите к начальству и спросите, как вам повысить зарплату».

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1600 – это много или мало?

В комментариях прежде всего развернулась дискуссия на тему: 1600 – это много или мало. И тут логика сразу стала понятна, каждый посмотрел на это «со своей колокольни»: кому-то 2500 не хватает и на зарплату Насти, конечно, – взгляд свысока, а кто-то хотел бы дотянуться до этой отметки от своих 800-900. Правда, одна женщина все же нарвалась на молчаливый игнор, когда написала: «У меня 3,5, и мне не хватает. А я одна».

«Почему у меня по-другому?»

Люди, конечно, поделились собственными доходами: «У меня 32,76 часов и оклад – 392 р. Плюс классное. В итоге выходит около 1300»; «У меня белее 30 часов нагрузка, две школы, конкурсы, выставки, международные соревнования, акции – и я не получаю больше 1000».

Педагога высшей категории удивил оклад Насти – 460 рублей: «Мой оклад – 423, а стаж при этом – 30 лет».

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Все успеть до двух часов

Еще в комментариях удивились, как Настя с такой дополнительной нагрузкой работает всего лишь до двух дня и при этом все успевает.

А кто-то сделал грустный вывод: «Все чаще встречаюсь с людьми, которые без высшего образования получают больше. От высшего образования ещё никто не поумнел…»

Зарплата зависит от места работы?

В итоге, похоже, пришли к единому мнению: заплата во многом зависит от региона и от учебного заведения.

Ранее Телеграф писал, что d Tiktok-канале под названием «На связи Харлинцы» фермер опубликовал видео, в котором предложил свинину с доставкой – в Минск и ближайшие города. И назвал цену – 11,5 руб. за кило, причем, не вырезки, а просто часть туши. И объем разовой продажи – не меньше четверти туши, а это 30-35 килограммов, уточнил фермер. В комментариях принялись обсуждать цену – многим она не понравилась. Тогда фермер записал еще одно видео, в котором обосновал свою ценовую политику.

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