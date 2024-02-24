ЖКХ позвало белорусов в Минск на зарплату 3,5 тысяч руб. Пообещали "дружбу" и жилье

Опубликовано: 24.02.2024 15:42 , Обновлено: 24.02.2024

Официальный канал ГО "Минское городское жилищное хозяйство" опубликовал сразу несколько вакансий в "дружной семье" ЖКХ столицы, в одной из которых пообещали зарплату целых 3,5 тыс рублей. Также там предложили поработать и за 1750 рублей. Правда, неясно, речь идёт о начисленной получке или "на руки".

Итак, самую большую зарплату предложили тем, кто захочет поработать в КУП “Спецкоммунавтотранс” на должности водителя автомобиля (грузового) 5 разряда. Там заверили, что заработная плата будет составлять от 3500 руб, а иногородним работникам предложили жилье в Минске, но почему-то на срок 3 месяца.

В Беларуси появилась вакансия с зарплатой 8,72 тыс рублей. Что нужно делать?

А вот в самом ГО “Минское городское жилищное хозяйство” зарплату предложили на уровне “от 1750 руб”. При этом свободных должностей оказалось достаточно много и все сплошь руководящие:

главного специалиста отдела по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда;

Главного специалиста отдела капитального ремонта;

главного специалиста отдела энергетики;

главного специалиста отдела организации труда и заработной платы;

главного специалиста технического отдела;

главного специалиста технического управления (технадзор по общестроительным работам, основное требование - наличие квалификационного аттестата РУП “Белстройцентр” на общестроительные работы либо возможность его получения).

В условиях работы, кроме “дружного коллектива” в минском ЖКХ, пообещали официально трудоустроить, соцпакет и “стабильную зарплату”. График работы при этом, заверили, будет нормированный : понедельник-четверг - 8:45-18:00, пятница - 8:45-16:45 (обед -13:00-14:00).

Также в ЖКХ напомнили, что, кроме начальников, им “на постоянной основе” требуется “рабочие по комплексной уборке и содержанию домовладений” во всех районах Минска.

[inf]С подробной информацией о вакансиях можно ознакомиться тут.[/inf]

Ранее Телеграф сообщил, что Минский метрополитен 22 февраля обновил список вакансий, открытых на предприятии. Посмотрели, какую зарплату предложили потенциальным кандидатам.

Минский метрополитен объявил набор сотрудников. Сколько пообещали платить?