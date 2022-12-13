Минобразования распорядилось провести родительские собрания по всей Беларуси

Опубликовано: 13.12.2022 15:30 , Обновлено: 13.12.2022

Министерство образования вместе с РОО «Белая Русь» решили до конца 2022 года провести родительские собрания во всех городах «и даже агрогородках» Беларуси. Об этом 13 декабря сообщил глава объединения Олег Романов.

На собраниях родителям школьников собираются объяснить новые правила поступления в вузы в 2023 году. По словам Романова, это произойдет в формате «диалоговых площадок».

Глава общественного объединения назвал новые правила приема в университеты «более совершенными, чем ранее». Однако счел необходимым все же их разъяснить.

«Может быть, кого-то это пугает и мы должны показать, что в нашей стране были сделаны шаги по оптимизации этого процесса, чтобы каждый абитуриент, который имеет потенциал обучения в высшем учебном заведении, смог его реализовать», — подчеркнул он.

Напомним, ранее в Министерстве образования Беларуси сообщили, что выпускники школ должны будут сдавать два централизованных экзамена (ЦЭ) в 2023 году. Кроме того поступающим в вузы придется сдавать еще один экзамен, но уже в форме централизованного тестирования (ЦТ).

Также по словам министра образования Андрея Иванца, централизованный экзамен решили проводить вне стен школы.

Кроме того, школьных характеристиках, которые с 2023 года будут требовать вузы при поступлении, будет указано отношение выпускников к мероприятиям «патриотической и трудовой направленности».