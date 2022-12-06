В школьных характеристиках белорусских абитуриентов из 11 пунктов один будет про патриотизм. Зачем?

Опубликовано: 06.12.2022 17:11 , Обновлено: 06.03.2023

Министр образования Андрей Иванец 6 декабря заявил, что в школьных характеристиках, которые с 2023 года будут требовать вузы при поступлении, будет указано отношение выпускников к мероприятиям "патриотической и трудовой направленности".

По его словам, форма характеристики уже разработана в министерстве образования, и в ней будет всего 11 пунктов. Андрей Иванец уверен, что такой документ будет объективным, “потому что школа видит своего учащегося 11 лет”.

“Помимо анкетных данных - фамилии, имени, отчества - в характеристике будет отражен семейный статус ребенка. Мы должны знать, из какой он семьи: многодетной, находящейся в социально опасном положении. Благодаря этим знаниям, мы будем понимать, как работать с этим учащимся”, - уточнил министр.

По его словам, кроме хобби и интересов выпускника, в характеристике “будет отражено участие ребенка в общественных молодежных объединениях, зарегистрированных у нас в установленном порядке”. Также в документе будет отдельный пункт об участии школьника “в мероприятиях патриотической и трудовой направленности”. По словам министра образования это нужно, потому что “это важнейшие элементы воспитательной работы в школе”.

Ранее Телеграф сообщил, что начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси Сергей Касперович заявил, что в 2023 году при поступлении в вузы абитуриентам понадобиться обязательная характеристика из школы или с места работы. При этом, по его словам, дополнительных баллов она не дает.

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