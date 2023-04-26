Белорусских школьников пообещали кормить экспериментальными "ёжиками" и "колобками"

Опубликовано: 26.04.2023 20:31 , Обновлено: 26.04.2023

В Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (МОЦГЕОЗ) сообщили, что школьников минских школ, участвующих в эксперименте, начали кормить новыми блюдами. В случае успешности, такие могут появиться во всех белорусских школах.

Так, среди новых блюд оказалось с заморским названием “наггетсы”, а ещё пицца, творожно-фруктовая запеканка, творожные колобки, мясные “Ежики”, драники и бабка.

В МОЦГЕОЗ утверждают, что подопытные школьники съедают все почти без остатка. А поэтому шансы появления новых блюд во всех школах велики. Чиновники рассказали, что при составлении нового двухнедельного меню использовали данные анкетирования и опросов самих детей в школах.

Обещают и изменение графика приема пищи. Чиновники хотят, чтобы в городских школах, вместо завтрака, дети кушали только в обед (через 3,5 часа после прихода в школу).

Также чиновники хотят изменить общие подходы к количеству походов в столовую. Если школьник будет находится в учебном заведении до 6 часов, то ему будут предлагать только обед. Если от 6 до 10 часов, то будет двухразовое питание. При нахождении в школе более 10 часов детей будет кормить 3 раза, передает Белта.

Ранее Телеграф сообщил, что правительство Беларуси повысило цены на питание в школах и некоторых других учебных заведениях. Соответствующее постановление Совета министров было официально опубликовано на сайте Национального правового интернет-портала 21 апреля.

Совмин повысил цены на школьное питание. На сколько?

Кстати, заместитель министра образования Александр Кадлубай заявил, что в белорусских школах под пристальное внимание учителей и школьных администраций попадут дети, родители которых отказались от школьного питания.

Новость Телеграф

А в Академии наук во время межведомственного заседания по проблемам питания обсудили, кто из белорусских учителей должен платить за обед в школьных столовых больше.

В НАН предложили, чтобы одни белорусские учителя платили больше других в школьных столовых. Почему?