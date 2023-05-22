В Минобразования рассказали, какой документ выдадут белорусским школьникам за 0 баллов по ЦЭ

Опубликовано: 22.05.2023 08:30 , Обновлено: 29.05.2023

Белорусские школьники, которые по результатам централизованного экзамена наберут ноль баллов, получат особый документ. Об этом рассказал заместитель министра образования Беларуси Александр Кадлубай.

В документе, который выдадут таким ученикам, будет указано, что они “прослушали два года школьный курс и не усвоили его”, передает БелТА.

“ЦЭ - это серьезный подход к объективной оценке знаний”, - подчеркнул замминистра, отметив, что среди выпускников школ есть и неаттестованные ученики, и те, кто попал на третью ступень образования в 10-11-й класс, но не проявляют должного интереса к учёбе.

Кадлубай также ответил на критику в адрес Минобразования за то, что белорусская система образования ориентирована на то, чтобы учеников не оставляли на второй год обучения.

“Нормальные механизмы заключаются в том, чтобы повышать ответственность родителей и учеников за обучение в школе, гимназии, лицее. Если человек идет в школу за знаниями, учиться, будь добр - учись”, - пояснил замминистра.

“Мы же остались при той модели, когда у нас учитывается и годовая отметка в школе. Поэтому я не думаю, что у нас будут обучающиеся с чистыми бланками ответов или со всеми неправильными ответами на ЦЭ. А если будут, значит, это их результат труда на протяжении обучения в учреждении образования, на третьей ступени в том числе”, - подчеркнул Кадлубай.

С ЦЭ 21 мая за нарушения удалили 7 учеников

Напомним, 21 мая в Беларуси прохошёл централизованный экзамен по учебным предметам по выбору - по 13 дисциплинам. Экзамен сдавали более 53 тысяч человек. По данным Минобразования, по результатам итоговой школьной аттестации за год к ЦЭ не допустили двух учеников - из-за неудовлетворительных отметок по итогам учебного года. В день проведения экзамена с ЦЭ удалили 7 человек - из-за нарушений (каких именно, в ведомстве не уточнили).

Кому, кроме школьников, дадут их результаты ЦЭ? Рассказали в Минобразования Беларуси

Ранее в Министерстве образования Беларуси рассказали, как прошли первые централизованные экзамены, когда огласят их результаты и кому, кроме самих школьников, Республиканский институт контроля знаний может выдать эти результаты.