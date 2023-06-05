"Абсолютно ненормален" - Депутат Марзалюк заявил, почему принцип подсчёта баллов ЦЭ поменяли

🎤 Мнение

Опубликовано: 05.06.2023 07:21 , Обновлено: 05.06.2023

В белорусском парламенте объяснили, почему пришлось поменять принцип ранжирования, который применялся при подсчёте результатов централизованного тестирования (ЦТ), и почему его использование вызвало столько вопросов при подсчёте результатов централизованного экзамена (ЦЭ).

Игорь Марзалюк, который возглавляет Постоянную комиссию по образованию, культуре и науке, действующую при Палате представителей, в эфире государственного телеканала СТВ заявил, что принцип ранжирования, применявшийся на ЦТ, оказался “абсолютно ненормальным” в условиях ЦЭ.

По его словам, при разработке тестов для ЦЭ их составители “не выходили ни на какие запредельные, повышенные уровни, за пределы программы”, поэтому задания, по мнению депутата, получились “лёгкими”.

“И здесь начинается заковырка. Из-за того, что формула рассчитана совсем по-другому на ЦТ, а не централизованный экзамен, математическая логика была какая: заданий пятого уровня практически не было”, - пояснил Марзалюк. Именно поэтому, по его словам, 100 баллов на ЦЭ получили в результате в несколько раз больше школьников, чем на ЦТ.

Депутат объяснил, почему за “лёгкие” вопросы на ЦЭ “срезали баллы”

“А с другой стороны, нормальные ответы, качественные, детские ответы в рамках программы, они были массовыми. Потому что у нас хорошее массово образование. Но машина считала, что раз все отвечают на эти вопросы либо очень большое количество тех, кто сдает централизованный экзамен, хорошо отвечают на эти вопросы, значит, эти вопросы легкие, значит, за них нужно срезать баллы”, - пояснил депутат принцип расчёта баллов на ЦЭ.

“Если все отвечают, значит, вопрос не стоит дорого. Это принцип ранжирования. Он нормален на ЦТ и абсолютно ненормален на централизованном экзамене. Поэтому получили то, что получили”, - добавил он.

В Минобразования решили вызвать на беседу всех белорусов, жаловавшихся на результаты ЦЭ

Напомним, после массовых жалоб на результаты ЦЭ министр образования Беларуси Андрей Иванец заявил, что в его ведомство начнут вызывать всех родителей тех выпускников, на результаты которых поступили жалобы. При этом он пообещал учитывать как жалобы в министерство, так и в Республиканский институт контроля знаний. Заочных рассмотрений претензий в ведомстве пообещали не проводить.

Минобразования пересчитало баллы ЦЭ по-новому

2 июня Иванец сообщил, что ведомство поменяло методику подсчета результатов централизованного экзамена, после того, как межведомственная комиссия проверила корректность расчетов первого ЦЭ.

«Результаты проверки показали, что ошибок нет, в том числе и в методике расчета тестовых баллов», — заявил Иванец.

В марте министр так оценивал систему распределения баллов на ЦЭ: «Существующий подход себя полностью оправдал. Менять шкалу оценок мы не будем. Она является в настоящее время оптимальной».

«Мы увидели во время репетиции ЦЭ, что принятая сложность тестов, их структура, а также шкала оценки полностью соответствуют необходимым критериям: во-первых, базовому курсу нашей школы, во-вторых, реальному уровню успеваемости школьников», — передавало его слова БелТА.