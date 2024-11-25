Иванец назвал дату проведения репетиции ЦЭ в Беларуси. Как зарегистрироваться?

Опубликовано: 25.11.2024 19:20 , Обновлено: 25.11.2024

Министр образования Беларуси Андрей Иванец 25 ноября сообщил, что 8 февраля 2025 года (это суббота) в стране пройдет репетиция централизованного экзамена (РЦЭ). Глава ведомства рассказал, где ее запланировали организовать и как записаться.

По прогнозу Иванца, в РЦЭ примут участие около 58 тыс. одиннадцатиклассников по всей Беларуси. “В качестве предметов может быть выбран русский или белорусский язык или один из профильных предметов. Испытания пройдут в тех же пунктах, в которых в мае состоится сам централизованный экзамен”, - передало слова министра агентство БелТА.

Какой предмет сдать на РЦЭ, школьникам нужно решить до 13 декабря. Затем, по словам Иванца, школы сами должны зарегистрировать своих учащихся на испытания.

Пообещали организовать централизованную доставку одиннадцатиклассников в пункты проведения РЦЭ, где, как и на настоящем экзамене, обеспечат пропускной режим и запретят пользоваться гаджетами во время проведения репетиции.

Минобразования Беларуси предложило освобождать от ЦЭ и разрешить пересдавать экзамены. Кому и по каким причинам?

“Ребята смогут почувствовать атмосферу проведения централизованного экзамена в незнакомом учреждении образования, а также ощутить сложность тестов”, - считает глава Минобразования.

По его словам, цель РЦЭ - отработать весь механизм проведения настоящего экзамена. Тесты для репетиции должен подготовить Республиканский институт контроля знаний (РИКЗ). Само испытание по всей Беларуси начнется одновременно в 11:00.

Ранее Telegraf.news писал, что РИКЗ на своем сайте опубликовал спецификации к централизованному тестированию (ЦТ) и ЦЭ на 2025 год. Рассказываем, что это за документы и чем они помогут белорусским выпускникам, которым предстоит в следующем году сдавать испытания.

РИКЗ опубликовал спецификации ЦТ и ЦЭ на 2025 год. Что это и как помогут белорусским выпускникам?

Также мы сообщали, что Минобразования в сентябре определило точные сроки и формы выпускных экзаменов для учеников 9-х и 11-х классов (в том числе и ЦЭ). Проводить испытания школы будут со 2 по 13 июня 2025 года, а в качестве дополнительных сроков отвели семь дней в конце лета — с 18 по 25 августа.

Какие экзамены будут сдавать белорусские старшеклассники в 2025 году? Минобразования озвучило сроки