Минобразования Беларуси объявило о "рекордном" наборе в сельскохозяйственные вузы

Опубликовано: 14.08.2025 13:01 , Обновлено: 14.08.2025

В Министерстве образования Беларуси на пресс-конференции 14 августа озвучили предварительные итоги вступительной кампании-2025. По данным ведомства, студентами стали более 45,5 тыс. абитуриентов. Замминистра также заявил о "рекордных" показателях.

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Из поступивших:

на бюджете — 30,5 тыс.

на платной основе - 15 тыс.

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Как сообщил первый заместитель министра образования Александр Баханович, “каждый четвертый поступивший - будущий инженер”, а “каждый десятый - медик, педагог или работник агропромышленного комплекса”.

По его словам, на сельскохозяйственные специальности зачислили более 3000 человек, и это “рекордный показатель за все последние годы”.

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Также он объявил о “рекордном наборе” и на педагогические специальности - порядка 4000 человек.

Ранее Telegraf.news писал, что министр образования Андрей Иванец заявил о “практически стопроцентной результативности” кампании и рассказал, на каких специальностях зафиксированы рекордные цифры поступающих, а по каким пока недобор и в каких вузах планируют открыть дополнительный набор по завершении основных сроков вступительной.

Иванец заявил о «рекордном» наборе будущих педагогов в вузах. А на каких специальностях недобор?

Также три белорусских вуза подвели итоги приёмной кампании, назвав проходные баллы и самые популярные у абитуриентов специальности. В лидерах оказались IT-направления, дизайн, а также специальности, связанные с международной экономикой и правом. Какие проходные баллы?

БГУ, БГУИР и БНТУ назвали самые популярные специальности у абитуриентов-2025. Где проходной балл 398 из 400?