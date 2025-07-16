"Здесь все по-настоящему" - Декан Горецкой академии пообещал "сладкую жизнь" студентам одной уникальной специальности

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Опубликовано: 16.07.2025 15:50 , Обновлено: 16.07.2025

Владимир Гусаров, декан факультета механизации Белорусской государственной сельхозакадемии, которая находится в Горках Могилёвской области, пригласил абитуриентов поступать на уникальную специальность, которая есть только в этом вузе Беларуси, посулив им "сладкую жизнь". Чем придётся заниматься выпускникам этих специальностей, декан продемонстрировал наглядно, записав ролик в TikTok, а также поделился своей "формулой успешного человека".

Гусаров, который уже давно активно продвигает родной вуз в TikTok, в своём свежем ролике показал, как будет проходить обучение профессиональных пчеловодов в Горецкой сельхозакадемии (до этого года получить специальность по пчеловодству с присвоением квалификации “пчеловод-технолог” можно было получить только на базе Смиловичского государственного аграрного колледжа, отдельной специальности в белорусских вузах не было). Декан наглядно продемонстрировал, что в вузе будущий специалист сможет получить не только теоретические знания, но и практически навыки работы в этими полезными насекомыми.

Гусаров, облачённый в защитный костюм и вооружённый дымарем (специальным устройством для подкуривания пчёл с целью их усмирения), признался, что сам познавал азы пчеловодства ещё в детстве, со своим дедушкой, у которого, по словам декана, было порядка 70 семей пчел. Декан подчеркнул, что для того, чтобы “обеспечить себе сладкую жизнь”, одного лишь диплома мало - нужна и практика, которую вуз своим студентам гарантирует.

“У нас здесь все по-настоящему. Если рыбоводство - то есть настоящие рыбы, если пчеловодство - то есть пчелы. Так и живем, так и работаем, так учим студентов и делаем из них специалистов”, - заверил Гусаров.

В другом своём видео чуть ранее декан поделился с абитуриентами своей “формулой успешного человека”. По его словам, эту формулу вывели на факультете механизации, который он возглавляет.

“Берем аттестат, медсправку, фоточки, характеристику, едем в приемную комиссию в город Горки с 12 по 19 июля подаем документы. Начинаем учиться. На втором курсе бесплатно получаем водительские и права тракториста. На третьем курсе начинаем ездить уже на пары на батькиной машине. В конце третьего курса идем на полугодовую практику - зарабатываем на свою машину, батька спит спокойно (его машина в гараже). Защищаем диплом, получаем его и становимся успешным человеком”, - подробно описал краткую историю успешного, по его мнению, человека Гусаров.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 12 июля во всех вузах Беларуси начался этап приёма документов, который продлится в большинстве случаев до 17 июля на бюджетную форму и до 1 августа — на платную. На некоторые специальности сельскохозяйственного профиля и в вузы силовых структур, для выпускников профильных классов, а также при наличии внутренних экзаменов срок могут быть другими.

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