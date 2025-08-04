БГУ, БГУИР и БНТУ назвали самые популярные специальности у абитуриентов-2025. Где проходной балл 398 из 400?
Три белорусских вуза подвели итоги приёмной кампании, назвав проходные баллы и самые популярные у абитуриентов специальности. В лидерах оказались IT-направления, дизайн, а также специальности, связанные с международной экономикой и правом. Какие проходные баллы?
Белорусский государственный университет (БГУ)
На дневную бюджетную форму в БГУ зачислено 2607 абитуриентов. В пресс-службе вуза заявили, что 95% из них набрали 300 и более баллов. Самый высокий конкурс среди поданных заявлений был на специальность «графический дизайн и мультимедиадизайн» — 14,9 человека на место .
Топ-5 специальностей по проходным баллам
|Специальность
|Факультет/Институт
|Балл
|Международное право
|ФМО
|398
|Мировая экономика
|ФМО
|398
|Международная экономика и торговля
|ФМО
|397
|Прикладная информатика
|ФПМИ
|391
|Информатика
|ФПМИ
|387
На дневную платную форму зачислен 1401 абитуриент. Самые высокие проходные баллы у «платников» были на «международную экономику и торговлю» (371), «прикладную информатику» (359) и «информатику» (358).
Средний конкурс по университету составил 2,01 человека на место .
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР)
В БГУИР на дневную платную форму рекомендованы к зачислению 907 абитуриентов, подавших 1087 заявлений. Средний балл зачисленных на бюджет составил 350, на платное — 303 балла. В вуз в этом году подали документы 4 абитуриента, набравшие 400 баллов на экзаменах.
Топ-3 специальностей по проходным баллам
|Специальность
|Факультет
|Балл
|Программная инженерия
|ФКСиС
|363
|Искусственный интеллект
|ФИТУ
|347
|Программная инженерия
|ФКП
|345
Белорусский государственный педагогический университет (БГПУ)
В БГПУ на бюджетные места было подано свыше 1,8 тыс. заявлений при плане набора в 1040 человек, общий конкурс составил 1,7 человека на место. По большинству специальностей конкурс превысил 2 человека на место. Самый высокий конкурс отмечен на специальности «художественное образование» — 5,4 человека на место .
Топ-5 специальностей по проходным баллам
|Специальность
|Проходной балл
|Психология
|348
|Специальное и инклюзивное образование
|338
|Художественное образование
|335
|Филологическое образование (рус. яз. и лит., иностр. яз.)
|322
|Историческое образование
|321
Как заявил ректор БГПУ Александр Жук, почти половина зачисленных на дневной бюджет — абитуриенты с баллами выше 300. Среди первокурсников — 59 медалистов, 82 обладателя дипломов с отличием.
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