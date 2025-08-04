БГУ, БГУИР и БНТУ назвали самые популярные специальности у абитуриентов-2025. Где проходной балл 398 из 400?

Опубликовано: 04.08.2025 18:30 , Обновлено: 04.08.2025

Три белорусских вуза подвели итоги приёмной кампании, назвав проходные баллы и самые популярные у абитуриентов специальности. В лидерах оказались IT-направления, дизайн, а также специальности, связанные с международной экономикой и правом. Какие проходные баллы?

Белорусский государственный университет (БГУ)

На дневную бюджетную форму в БГУ зачислено 2607 абитуриентов. В пресс-службе вуза заявили, что 95% из них набрали 300 и более баллов. Самый высокий конкурс среди поданных заявлений был на специальность «графический дизайн и мультимедиадизайн» — 14,9 человека на место .

Топ-5 специальностей по проходным баллам

Специальность Факультет/Институт Балл Международное право ФМО 398 Мировая экономика ФМО 398 Международная экономика и торговля ФМО 397 Прикладная информатика ФПМИ 391 Информатика ФПМИ 387

На дневную платную форму зачислен 1401 абитуриент. Самые высокие проходные баллы у «платников» были на «международную экономику и торговлю» (371), «прикладную информатику» (359) и «информатику» (358).

Средний конкурс по университету составил 2,01 человека на место .

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР)

В БГУИР на дневную платную форму рекомендованы к зачислению 907 абитуриентов, подавших 1087 заявлений. Средний балл зачисленных на бюджет составил 350, на платное — 303 балла. В вуз в этом году подали документы 4 абитуриента, набравшие 400 баллов на экзаменах.

Топ-3 специальностей по проходным баллам

Специальность Факультет Балл Программная инженерия ФКСиС 363 Искусственный интеллект ФИТУ 347 Программная инженерия ФКП 345

Белорусский государственный педагогический университет (БГПУ)

В БГПУ на бюджетные места было подано свыше 1,8 тыс. заявлений при плане набора в 1040 человек, общий конкурс составил 1,7 человека на место. По большинству специальностей конкурс превысил 2 человека на место. Самый высокий конкурс отмечен на специальности «художественное образование» — 5,4 человека на место .

Топ-5 специальностей по проходным баллам

Специальность Проходной балл Психология 348 Специальное и инклюзивное образование 338 Художественное образование 335 Филологическое образование (рус. яз. и лит., иностр. яз.) 322 Историческое образование 321

Как заявил ректор БГПУ Александр Жук, почти половина зачисленных на дневной бюджет — абитуриенты с баллами выше 300. Среди первокурсников — 59 медалистов, 82 обладателя дипломов с отличием.

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