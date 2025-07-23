Иванец заявил о "рекордном" наборе будущих педагогов в вузах. А на каких специальностях недобор?

Опубликовано: 23.07.2025 14:46 , Обновлено: 23.07.2025

Министр образования Андрей Иванец 23 июля озвучил предварительные результаты приёмной кампании в белорусских вузах. Глава ведомства заявил о "практически стопроцентной результативности" кампании и рассказал, на каких специальностях зафиксированы рекордные цифры поступающих, а по каким пока недобор и в каких вузах планируют открыть дополнительный набор по завершении основных сроков вступительной.

К настоящему моменту вузы закрыли приём документов на специальности по направлениям “искусство” и “физическая культура” (для них уже начались внутренние вступительные экзамены), а также для выпускников колледжей, решивших продолжить образование. В целом же зачисление в белорусские университеты продлится до 27 июля, передало госагентство БЕЛТА.

Подводя предварительные итоги, Иванец констатировал, что нынешняя вступительная кампания была “значительно активнее”, чем в прошлом году.

“Об этом свидетельствуют и конкурсы, и проходные баллы. В целом план приема на бюджетную форму предварительно будет выполнен на 99,4%, то есть у нас практически стопроцентная результативность”, - заявил министр образования.

Он заявил о “рекордном” наборе на педагогические специальности. По его словам, уже поступили или находятся на этапе зачисления в общей сложности 3,9 тыс. будущих педагогов. Иванец особо выделил несколько направлений, по которым в этом году, по его словам, были “хорошие конкурсы”:

“дошкольное образование” в Белорусском государственном педагогическом университете (БГПУ) - 1,4 человека на место,

филология, в частности, белорусский язык и литература БГПУ - 1,7 человек на место ,

, переводческое направление в Минском государственном лингвистическом университете (МГЛУ) - 1,4 человека на место.

Тем не менее, даже по “рекордному” педнаправлению по некоторым профилям наблюдается недобор, признал глава Минобразования. В частности, остались вакантными 46 мест физико-математического профиля. Иванец объяснил это двумя причинами. Во-первых, абитуриенты, сдававшие физику и математику, по его словам, “были нацелены в том числе на инженерные профессии”. А во-вторых, сам набор будущих учителей в Белорусском государственном университете в этом году увеличили.

“На каждом профильном факультете мы набрали по две группы будущих учителей физики, математики, информатики, биологии, химии и географии. В целом хотел бы сказать, что план приема в этом году выполнен практически на 100%. Полагаем, что ребята будут удовлетворены”, - заявил Иванец.

Ещё одни направлением, в котором пока наблюдается недобор, это сельское хозяйство. Только двум из четырех аграрных вузов страны удалось закрыть план по приему в полном объеме. Впрочем, Иванец оценил недобор ( 80 вакантных мест из порядка 2000) как “незначительный”.

“После 27 июля и зачисления, мы полагаем, что и сельскохозяйственная академия в Горках и Витебская ветеринарная академия объявят дополнительный набор. И ребята, которые хотят выбрать эти профессии, смогут претендовать на эти места. Привлекательность аграрных специальностей по сравнению с прошлым годом выросла в разы, об этом говорит статистика”, - заявил глава Минобразования.

Ранее, как рассказал Telegraf.news, в Министерстве образования подвели предварительные итоги вступительной кампании, рассказав о конкурсах и самых востребованных у абитуриентов специальностях. Как сообщи глава ведомства, при плане приёма в 31,8 тыс. человек на бюджетную форму обучения заявления подали 46,1 тыс. абитуриентов. Из них 5,7 тыс. зачислены на условиях целевой подготовки, ещё около 500 человек — как победители университетских олимпиад.

Где самый высокий конкурс? Иванец подвёл итоги приёма документов на бюджет