Минобороны объявило о перебазировании в Беларусь военных подразделений ОДКБ. Что известно?

💼 Официально

Опубликовано: 24.08.2023 10:42 , Обновлено: 24.08.2023

В четверг, 24 августа, Министерство обороны Беларуси сообщило, что в страну прибудут военные подразделения ОДКБ.

«Наклонили, в нужное место шило вставили и осталось совсем немного» — Лукашенко призвал страны ОДКБ не «уходить в сторону»

Дело в том, что с 1 по 6 сентября на территории Беларуси пройдет совместное оперативно-стратегическое учение «Боевое братство-2023», объединяющее подготовку различных компонентов сил ОДКБ:

учение «Взаимодействие-2023» с отработкой задач по применению сил и средств системы коллективной безопасности для урегулирования кризисной ситуации в Восточно-Европейском регионе безопасности ОДКБ;

учение с силами и средствами разведки вооруженных сил государств-членов ОДКБ «Поиск-2023»;

учение с силами и средствами материально-технического обеспечения войск ОДКБ «Эшелон-2023»;

учение с совместным формированием радиационной, химической, биологической защиты и медобеспечения «Барьер-2023» (в Беларуси пройдет впервые).

Пашинян объявил условия выхода Армении из ОДКБ

Будут задействованы полигоны и участки местности Брестской, Гродненской и Минской областей.

Сообщается, что воинские контингенты, принимающие участие в учении, начнут прибывать в Беларусь 25 августа. Всего для участия заявлено более 2500 военнослужащих и свыше 500 единиц вооружения, военной и спецтехники.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что Совмин разрешил призывать на военные сборы «ограниченно годных» белорусов:

Совмин разрешил призывать на военные сборы «ограниченно годных» белорусов