Минлесхоз запретил белорусам ходить в лес в 3 районах

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Опубликовано: 13.04.2026 13:21 , Обновлено: 13.04.2026

На этой неделе, согласно прогнозам синоптиков, наконец, установится комфортная весенняя погода - с тёплым солнышком и долгожданным потеплением. Многим на этом фоне наверняка захочется выбраться на пикник на природу или прогуляться по лесу в поисках сморчков, сезон которых как раз подошёл к своему пику. Однако прежде, чем выбираться в лес, белорусам следует в обязательном порядке свериться с оперативной картой Министерства лесного хозяйства - на ней вновь появились красные зоны, следовательно, в отдельных районах прогулка по лесу может обернуться немалым штрафом.

По состоянию на 13 апреля полный запрет на посещение лесов действует в трёх районах Беларуси:

Воложинском,

Пуховичском,

Могилевском.

Причина везде идентичная - IV класс пожарной опасности. В таких условиях местные власти вводят “красный” режим, запрещая заходить в лес по любому поводу - не только заезжать на машине, но и просто прогуляться на своих двоих. Сегодня это чревато штрафом в 540 рублей (12 базовых величин). Более того, если в таких пожароопасных условиях ваша неосторожность в лесу спровоцирует пожар и приведёт к уничтожению или повреждению леса или торфяников, максимальный штраф возрастёт в разы - до 30 базовых величин, то есть до 1350 рублей.

Карта запретов и ограничений на посещение лесов Беларуси на 13:00 13 апреля 2026 г.

[inf]Напомним, решение о введении ограничений или запретов на посещение лесов принимают местные власти по согласованию с пожарными и лесхозами. Новые решения оперативно публикуют на официальном сайте ведомства и сайтах районных администраций и ситуация может меняться в течение дня. Минлесхоз дублирует решения районных властей и публикует всё на своей оперативной карте.[/inf]

Проявлять повышенную осторожность в лесу в эти дни следует жителям ещё 13 районов, где объявили III класс пожарной опасности:

в Минской области это Слуцкий район,

в Брестской области это Жабинковский, Кобринский, Пружанский районы,

в Витебской области это Верхнедвинский район,

в Гродненской области это Берестовицкий, Волковысский, Гродненский, Мостовский, Ошмянский, Свислочский, Сморгонский и Щучинский районы.

Там местные власти ввели определённые ограничения (как правило, речь идёт о запрете на въезд на территорию лесного фонда на транспортных средствах, на

разведение костров и использование открытого огня и на массовые мероприятия в лесу), подробности лучше узнавать на сайтах местных администраций, которые и вводят особый режим на своей территории.

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Кстати, согласно расчётам опытных белорусских грибников, сейчас в Беларуси подошёл к пику сезон самых ценных весенних грибов, за которыми охотятся белорусы с приходом первого тепла - сморчков. Первых представителей этого вида настойчивые грибники собирали ещё в последних числах марта, но тогда это были единичные экземпляры. Но уже тогда намётанный глаз опытных любителей “тихой охоты” усмотрел признаки того, что сморчков в этом году должно быть много.

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