Опытный грибник назвал дату, когда начнется "массовый сбор" сморчка в Беларуси

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Опубликовано: 30.03.2026 10:06 , Обновлено: 30.03.2026

Опытный белорусский грибник Александр Шевцов поделился в соцсетях результатом своей "разведки" по сморчкам. Это один из самых первых и ценных весенних грибов, за которыми охотятся белорусы с приходом тепла. Как правило, сезон сморчков у нас выходит на пик в апреле-мае. Опытный грибник рассказал, когда можно ожидать массового выхода этого вида в этом году.

Александр Шевцов на своём Youtube-канале “Грибные войска Беларуси” показал свою первую корзину грибного сезона - 2026. В ней оказались главным образом алые чашечки саркосцифы. Этот гриб большинство грибников не жалует - несмотря на свой яркий внешний вид и цвет, этот вид не обладает высокой пищевой ценностью, хоть и считается абсолютно съедобным. Как правило, его добавляют в салаты, омлеты и другие блюда.

Нашлось место в первой грибной корзинке опытного “разведчика” и гигантскому строчку, которые некоторые неопытные грибники путают со сморчками, а также первым печоночницам (перелескам) и даже молодой крапиве.

Такие белорусские весенние грибы продают в ЕС по 1000 евро за кило. Где найти и как не перепутать с ядовитым собратом?

А вот сморчков и сморчковых шапочек, по словам Шевцова, пока в лесах под Минском не видно. Однако опытный грибник убеждён, что уже через 2 недели в Беларуси начнётся “большой, массовый сбор сморчка”, то есть выбираться на разведку в свои излюбленные грибные места белорусам можно будет ближе к православной Пасхе, которую в этом году будут отмечать 12 апреля .

Кстати, в этом сезоне в Беларуси начали продавать «семена» лесных грибов. Среди многочисленных пакетиков с семенами помидоров, огурцов, арбузов появились любопытные новинки - мицелий лесных подосиновиков, опят, лисичек и даже боровиков. Неужели теперь “тихая охота” плавно перекочует в огороды дачников? В Академии наук проверили семена с рынка на “всхожесть” и вынесли свой вердикт - насколько реален этот сценарий.

В Беларуси начали продавать «семена» боровиков и лисичек. В Академии наук проверили на «всхожесть»