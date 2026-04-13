Синоптики назвали дату, когда прекратятся заморозки и потеплеет до +20°С

Опубликовано: 13.04.2026 09:18 , Обновлено: 13.04.2026

Новая рабочая неделя начала для Беларуси с радиационных туманов охлаждения и очередной порции ночных заморозков: в отдельных районах страны этим утром термометры показывали всего -4°С. Однако уже на этой неделе, по предварительным прогнозам, ночные заморозки должны повсеместно отступить, а днём воздух может прогреться уж до +20°С. Узнали дату апрельского потепления.

Как пояснили авторы Telegram-канала о погоде “Метеовайб”, радиационные туманы охлаждения этим утром накрыли Беларусь из-за того, что наша страна этой ночью оказалась на южной периферии антициклона Квирин. Именно из-за этого над Беларусью уменьшилась облачность, что привело к понижению ночных температур.

Впрочем, это же обстоятельство гарантирует нам заметное повышение дневных температур. По прогнозам синоптиков, уже днём в понедельник, 13 апреля , потеплеет до вполне комфортных +10..+15°С. Впрочем, в отдельных районах сегодня ожидаются небольшие кратковременные дожди - в основном по востоку страны, то есть главным образом в Могилёвской области.

Уже во вторник, 14 апреля , по прогнозу Белгидромета, на территорию Республики должны начать поступать тёплые воздушные массы с Черного моря. Это гарантирует белорусам преимущественно сухой день, хотя вероятность слабых утренних туманов сохранится, а в прогнозе на ночь ещё фигурирует лёгкий минус: от -2°С до +4°С, днём в диапазоне +12..+18°С.

А вот уже на среду, 15 апреля , ночного минуса в прогнозе нет. По данным Белгидромета, ночью по стране будет от +1°С до +7°С, а днём в отдельных районах по востоку, утром и днем местами по стране ожидаются кратковременные дожди, причём кое-где - с грозами и порывистым ветром.

Авторы тематического Telegram-канала @nadvorie пояснили, что виной тому небольшой циклон, сформировавшийся в обширной барической депрессии над территорией Ирана.

“Честно говоря, трудно припомнить подобную траекторию движения приземного центра низкого давления: из района Каспийского моря с отворотом на запад, в сторону Беларуси. По счастью, к нашей стране циклон подойдёт в сильно ослабленном состоянии и заметно погоду не испортит”, - порадовали белорусов прогнозом специалисты.

По их расчётам, со среды до субботы в Беларуси будет облачно, но эта облачность будет с каждым днём уменьшаться, в температурный фон, наоборот, повышаться, причём скорее всего, уже обойдётся без заморозков, заявили эксперты.

В результате к концу этой недели, а именно, к субботе, 18 апреля , вполне вероятно потепление до +20°С , так что белорусам вполне можно строить выездные планы на грядущие длинные выходные.

Напомним, многих белорусов в конце этой недели ждут длинные, четырёхдневные выходные - с 18 по 21 апреля. Правда, на 18 апреля правительство назначило республиканский субботник, так что для кого-то длинные выходные будут урезаны до трёх дней.

Минздрав рассказал, как будут работать поликлиники и больницы Беларуси на Радоницу и майские