В Минюсте рассказали, как и когда белорусы могут сменить фамилию на псевдоним

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Опубликовано: 15.03.2023 13:01 , Обновлено: 15.03.2023

В Беларуси расширили перечень уважительных причин, которые позволяют гражданам сменить фамилию, собственное имя или отчество и официально прописать в паспорте свой творческий псевдоним. Кто и как может воспользоваться этим правом – объяснили в главном управлении юстиции Мингорисполкома.

Новый перечень уважительных причин для смены имени, фамилии или отчества для белорусов старше 16 лет утвержден постановлением Совета министров № 155 от 27 февраля 2023 года. В соответствии с этим документом, этот перечень теперь выглядит так:

неблагозвучность имени, фамилии или отчества;

трудность произношения имени, фамилии или отчества;

желание носить общую с другим супругом фамилию;

желание вернуть свою добрачную фамилию (если об этом не было заявлено при разводе, либо после смерти супруга);

желание носить фамилию отчима или мачехи, которые воспитали заявителя;

желание носить имя, фамилию или отчество, которые соответствуют избранной национальности;

желание носить имя, фамилию или отчество в соответствии с используемым псевдонимом.

Как пояснила начальник отдела нотариата, ЗАГСов и лицензиатов в сфере юридических услуг главного управления юстиции Мингорисполкома Юлия Михолап в интервью изданию Sputnik, белорусам, которые хотят сменить фамилию на псевдоним, нужно вместе с соответствующим заявлением предоставить в ЗАГС документы, которые бы официально подтверждали использование псевдонима, то есть “вымышленного имени, фамилии, которое используется человеком в публичной деятельности вместо настоящего”. Это могут быть копии произведений науки, литературы и искусства.

“Скриншот из соцсетей либо документ, в котором человек сам себя называет другим именем, присваивает иную фамилию и т.п. не является подтверждением псевдонима”, - подчеркнула Юлия Михолап.

Отметим, что смена имени, фамилии или отчества в Беларуси – платная. На данный момент за эту административную процедуру придется выложить 2 базовые величины (сейчас — 74 рубля).