Как белорусам при вступлении в наследство узнать о долгах умершего родственника? В Минюсте объяснили

Опубликовано: 02.06.2023 13:50 , Обновлено: 02.06.2023

Можно ли, прежде чем вступить в наследство, узнать, были ли у наследодателя долги? Не придется ли их платить самому? Нотариус может об этом рассказать? Или придется искать информацию самостоятельно? На эти вопросы ответил специалист.

По словам нотариуса, наследники разыскивают кредиторов сами. Единой базы долговых обязательств нет и быть не может, так как долги бывают разные:

по кредитам и микрозаймам;

перед страховыми компаниями;

по договорам займа;

по оплате различных услуг, выполненных работ;

по другим заключенным гражданско-правовым договорам и прочее.

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В нотариальной конторе могут по обращению наследника запросить информацию у государственных органов, других организаций, индивидуальных предпринимателей о долговых обязательствах по указанному наследником конкретному обязательству. Такой запрос можно сделать при условии вступлении в наследство и открытия наследственного дела.

Если в результате выяснится о размере долговых обязательств, и наследник посчитает нецелесообразным получать наследство, то он может отказаться от уже принятого наследства в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя, рассказали в Министерстве юстиции Республики Беларусь.

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