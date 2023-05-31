Можно ли белорусам разделить свой отпуск на две части? А на три? В Минюст пояснили

Опубликовано: 31.05.2023 15:58 , Обновлено: 31.05.2023

Имеет ли белорус право поделить свой трудовой отпуск на несколько частей? Сколько дней отпуска вообще полагается? На эти и другие вопросы ответил 31 мая специалист Министерства юстиции.

Сколько дней отпуска полагается?

Продолжительность основного отпуска работника не может быть менее двадцати четырех календарных дней (часть первая статьи 155 Трудового кодекса Республики Беларусь).

На сколько частей может быть разделен отпуск?

Согласно статьи 174 Трудового кодекса, по договоренности между работником и нанимателем, трудовой отпуск может быть разделен на две части, если иное не предусмотрено коллективных договором, соглашением, рассказали в Министерстве юстиции.

Разделение отпуска на три и более частей допускается только при наличии соответствующего условия в коллективном договоре.

Какая из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней?

В Минюст подчеркнули, что одна из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Какая именно его часть - значения не имеет.

Когда наниматель должен перечислить отпускные?

По трудовому законодательству, наниматель обязан оплатить средний заработок за время трудового отпуска не позднее чем за два дня до начала отпуска.

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