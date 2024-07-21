Крутой назвал цену для белорусов на куб древесины, заготовленной после шторма

Опубликовано: 21.07.2024 09:48 , Обновлено: 21.07.2024

Глава Администрации президента (АП) Беларуси Дмитрий Крутой во время рабочей поездки в Могилевскую область рассказал, по какой цене будут продавать гражданам и предприятиям древесину, заготовленную после шторма, который обрушился на страну 13 и 14 июля.

По словам Крутого, спасти деловую древесину важно в течение трех месяцев, чтобы использовать в производстве или строительстве. “И здорово, что буквально в течение суток после селектора [селекторного совещания], как наш лидер страны и поручал, уже появилась цена - 65 рублей с НДС за один кубометр деловой древесины среднего диаметра второго сорта. Наши граждане и предприятия могут ее купить и использовать”, - сообщил глава АП.

[info_b]Деловая древесина – лесные материалы из древесины, которые выпускают для производства и населения в круглом виде или в виде сырья для дальнейшей переработки. Деловая древесина включает все виды, кроме дров, которые применяют для отопления.[/info_b]

Крутой рассказал, что президент распорядился продать эту древесину белорусам, которые начинают или планируют новое строительство и могут использовать лес по специальной низкой цене.

Шторм до 108 км/час оставил 452 населенных пункта в Беларуси без света. Есть погибшая. Белорусы поделились видео

“Это нужно немедленно сделать, чтобы древесина не перемещалась по стране и использовалась именно в наиболее пострадавших местах”, - процитировало главу АП агентство БелТА.

Ранее Telegraf.news сообщал, как Крутой рассказал, что в пострадавших от шторма лесах предстоит убрать около 1,5 млн кубометров древесины. Ее планируют использовать как строительные и пиломатериалы на сельскохозяйственных объектах. Также власти пообещали помочь древесиной одиноким старикам и «гражданам социально уязвимых категорий», чье жилье серьезно пострадало в результате разгула стихии.

В Администрации Лукашенко рассказали, куда пустят 1,5 млн кубов поваленного бурей леса

К слову, в Министерстве лесного хозяйства 17 июля призвали белорусов не ходить в леса ближайшие две-три недели. И дело не только в буреломе там.

«Зона повышенной опасности» — Минлесхоз призвал белорусов не ходить в леса ближайшие недели