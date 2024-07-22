Жителям Гомельщины дали 10 дней, чтобы пожаловаться на последствия урагана. Куда звонить?

Опубликовано: 22.07.2024 12:00 , Обновлено: 22.07.2024

Комитет государственного контроля организовал "горячую линию" для жителей Гомельского региона, который больше всего пострадал от недавнего урагана. В ведомстве предложили сообщать о последствиях непогоды и смело обращаться по указанному номеру жителям Гомеля, Жлобина и Мозыря. Естественно, не 24/7, а в определённые дни и конкретное время. Притом сделать это можно только в ближайшие 10 дней: потом жалобы принимать не будут.

Так, в Комитете государственного контроля Гомельской области пообещали организовать телефоны “горячей линии”, которые будут работать в будни с 22 июля по 5 августа. Звонить и сообщать о последствиях урагана (поваленных деревьях, сорванных крышах, перебоях в работе электричества и т.п.) можно с 08:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. Обращаем внимание, что для каждого из трёх городов Гомельщины “горячая линия” своя:

Гомель – 8 (0232) 23-83-68, 23-83-66;

Жлобин – 8 (0233) 42-01-55;

Мозырь – 8 (0236) 21-54-67.

Ранее Telegraf.news писал, что Лукашенко раскритиковал несвоевременную работу губернаторов по устранению последствий непогоды на Гомельщине. По его словам, в сложившейся ситуации были люди, которые показали себя героями, однако были и те, кто “проявил расхлябанность”.

На совещании у главы государства председатель КГК Василий Герасимов рассказал о некоторых недостатках, которые выявили в процессе ликвидации последствий стихии. Например, не везде было налажено «должное взаимодействие» между различными органами.

Более того, в ряде случаев вместо оперативных действий некоторые начали объявлять тендеры по поиску подрядчиков. В ответ на это Лукашенко поручил «восстановить нарушенные крыши домов и прочее», после чего пообещал «разобраться».

«Никакой реакции, кроме обычной реакции энергетиков. Адекватной реакции на это событие — быстрой, чёткой, военной — не было. Отвратительная работа. В первые часы и дни работы. Я это видел. Поэтому начал колошматить губернаторов и других», — заявил президент.

Лукашенко отметил, что «уроки должны извлекать из любой ситуации» и поручил председателю КГК вместе с другими ответственными проработать «соответствующие вопросы», включая формирование резервов на случай подобных ЧС в будущем, [link href=“https://www.belta.by/president/view/lukashenko-vyskazal-kritiku-za-otsutstvie-adekvatnoj-reaktsii-na-posledstvija-stihii-na-pervom-etape-649024-2024/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] БелТА.

Кроме того, для устранения последствий урагана президент Беларуси поручил задействовать… политзаключённых. “Я уже говорил министру внутренних дел. Он подключится. Он знает, у нас больше 20 тысяч сидельцев и так называемые «политзаключённые». Туда – на просеку! Помогите стране! И горожан, и особенно этих дармоедов», — [link href=“https://t.me/pul_1/13083” target=“_blank” rel=“noopener”] заявил [/link] Лукашенко.

Также глава государства призвал всех критикующих взять инструмент и помочь в ликвидации последствий урагана, прежде чем писать и публиковать что-то в соцсетях. «Все должны, прежде чем затиктокиться там и чего-то в интернете писнуть… Иди возьми топор, пилу и помоги что-то, а потом критикуй вдоль и поперёк», — высказался президент.

«Особенно этих дармоедов» — Лукашенко поручил привлечь к ликвидации последствий урагана «политзаключённых»