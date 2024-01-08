Минэнерго Беларуси подняло в батареях температуру до 105°C

Опубликовано: 08.01.2024 14:31 , Обновлено: 08.01.2024

Из-за сильных морозов, которые установились на территории Беларуси в последние дни, энергетики решили поднять температуру в теплосетях по всей стране. Об этом 8 января сообщили в Министерстве энергетики.

В ведомстве пояснили, что “температуру теплоносителя в системе отопления” подняли “согласно температурным графикам”. Она может несколько колебаться, в зависимости от региона, но в среднем достигает максимального значения в 105°C. Регулируют тепло в системах отопления за счет “изменения температуры теплоносителя и его объема”, рассказали специалисты.

Кроме того, Минэнерго отчиталось об усилении контроля за работой тепловых сетей и увеличении числа их обходов. На период сильных морозов организовали круглосуточное дежурство персонала, отвечающего за обеспечение подачи отопления, а для поддержания “комфортного температурного режима” в жилых домах в каждом регионе дополнительно организовали “непрерывный мониторинг ситуации” с учетом краткосрочных прогнозов погоды.

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