Минчане пожаловались на смог и запах дыма. Синоптики объяснили, что происходит

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Опубликовано: 08.09.2024 15:01 , Обновлено: 08.09.2024

В воскресенье, 8 сентября, Минск накрыло заметным облаком смога. Жители запада и юго-запада белорусской столицы поделились фотографиями, на которых его видно невооружённым взглядом, а также пожаловались на стойкий запах дыма. Серьёзных лесных пожаров, которые могли бы так осложнить метеоситуацию в Минске, в настоящее время в Беларуси не наблюдается. Возможные причины смога в столице назвали специалисты-метеорологи.

Так, фотографиями улиц, утопающих в дымке, которую можно принять за утренний туман, поделились с порталом Onliner жители столичных микрорайонов Каменная Горка, Сухарево, Юго-Запад, Домбровка.

Комментируя ситуацию, официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко заявила, что ни в самом Минске, ни в области “никаких очагов возгорания не обнаружено” и обстановка, с точки зрения пожарных, “спокойная”. Возможные причины утреннего смога в Минске озвучили авторы тематического Telegram-канала о погоде Nadvorie. Они опубликовали серию спутниковых снимков, на которых видно, откуда принесло в Беларусь “дымовые облака” с характерным запахом. Как предположили специалисты, виной всему “пожары в экосистемах” в соседних Украине и России.

В качестве одного из источников дыма специалисты назвали горящий склад с авиационными боеприпасами в Острогожском районе Воронежской области. Пожар там вспыхнул после падения сбитого ПВО дрона. Ситуация вышла из-под контроля, когда на складе началась детонация боеприпасов. Из-за этого местным властям пришлось даже в трёх населенных пунктах ввести режим ЧС, объявить эвакуацию нескольких сотен местных жителей и полностью перекрыть движение транспорта на трассе Воронеж — Луганск.

Почему дым не рассеивается?

Специалисты канала Nadvorie объяснили, почему запах дыма от пожара, произошедшего за сотни километров от белорусской столицы, остаётся отчётливо различим. По их словам, виной всему “особенности атмосферной циркуляции”, которые усиливают “температурную инверсию”.

“Нормальное распределение температуры воздуха — это падение температуры примерно на 1°С на каждые 100 м высоты. Инверсия, как нетрудно понять — наоборот, её повышение. На диаграмме — прогноз к завтрашнему утру. Получается, что у поверхности (185 м, высота Смилович над уровнем моря) прогнозируемая температура будет +12,5°, а на высоте 600 м +19,5°. Таким образом, толщина инверсионного слоя составит ~400 м, а глубина инверсии получается аж 7°”, - сообщили авторы тематического Telegram-канала.

По их словам, при слое инверсии такой мощности “никакие вертикальные турбулентные движения, рассеивающие в свободную атмосферу дымы (даже принесенные издалека)”, равно как и выхлопные газы и прочие характерные для крупных городов аэрозоли, становятся просто “невозможными”.

“Это мы, собственно, и наблюдаем и обоняем”, - пояснили специалисты.

Спутниковый снимок дымных облаков над Беларусью 7 сентября 2024 года

Спутниковый снимок дымных облаков над Беларусью 8 сентября 2024 года

В Чернобыльской зоне загорелся лес на площади 20 гектаров

Ранее Telegraf.news рассказал, что вечером 3 сентября в Чернобыльской зоне вспыхнул пожар на площади порядка 20 гектаров. Украинский эколог Александр Соколенко заявил, что дым от пожара будет стелиться над малозаселёнными территориями, и уже двигается в сторону Беларуси. По его словам, возможными причинами ЧП стали сухая погода и неосторожное обращение с огнём.

«Дым пойдёт на Беларусь» — Украинский эколог рассказал о последствиях пожара в зоне ЧАЭС. Что ответили в Белгидромете?

Однако, специалисты Белгидромета заверили, что радиационная обстановка в Беларуси “остаётся стабильной”, “негативные тренды” не фиксируются и уровни радиации находятся в пределах установленных значений.