В Чернобыльской зоне загорелся лес на площади 20 гектаров

Опубликовано: 03.09.2024 20:39 , Обновлено: 03.09.2024

Глава военной администрации Киевской области Украины Руслан Кравченко сообщил вечером 3 сентября о пожаре в Чернобыльской зоне на площади порядка 20 гектаров. По словам Кравченко, сейчас там специалисты проводят замеры радиационного фона.

“Для предотвращения распространения пожара задействованы спасательные подразделения и техника. Принимаются все необходимые меры для локализации и дальнейшей ликвидации пожара. Проводятся замеры радиационного фона, сейчас он в пределах нормы”, - передали в Telegram-канале Киевской областной военной администрации.

Там также предупредили о задымлении воздуха в регионе из-за пожара.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Полтава подверглась ракетному обстрелу 3 сентября. Как передали украинские медиа, пострадали местный институт связи и больница рядом. По информации президента Украины Владимира Зеленского, ракетный удар нанесла Россия.

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