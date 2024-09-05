"Дым пойдёт на Беларусь" — Украинский эколог рассказал о последствиях пожара в зоне ЧАЭС. Что ответили в Белгидромете?

Опубликовано: 05.09.2024 12:11 , Обновлено: 05.09.2024

Украинский эколог Александр Соколенко заявил, что дым от пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС будет стелиться над малозаселёнными территориями, и уже двигается в сторону Беларуси. По его словам, возможными причинами ЧП стали сухая погода и неосторожное обращение с огнём.

Александр Соколенко заявил, что уровень радиации расти не будет, однако угроза новых возгораний “до сих пор высока”. Более того, по его мнению, дым от пожара уже двигается в сторону Беларуси, передал украинский телеканал ТСН. При этом эколог утверждает, что каких-то серьёзных рисков для здоровья от распространения радионуклидов из-за пожара он не видит.

По его словам, “не стоит паниковать, выезжать из города или скупать лекарства”, поскольку за 40 лет со дня Чернобыльской катастрофы самые опасные соединения “уже давно распались”, а те, которые там до сих пор есть, опасны разве что для людей, находящихся в эпицентре.

Что ответили в Белгидромете?

В свою очередь начальник службы радиационного мониторинга Белгидромета Олег Дюбайло сообщил, что на фоне ЧП в Чернобыле обстановка в Беларуси “остаётся стабильной”. По его словам, “негативные тренды” не фиксируются и уровни радиации находятся в пределах “установленных значений”, передало БелТА.

“Данные наблюдений, полученных на стационарных пунктах наблюдений радиационного мониторинга и автоматических пунктах контроля радиационной обстановки в зонах влияния Чернобыльской АЭС, показывают, что радиационная обстановка в стране и в районе воздействия Чернобыльской АЭС стабильна”, — подчеркнул Олег Дюбайло.

[info_b]Ранее власти Киева сообщили, что площадь возгорания в Чернобыльской зоне составила 20 гектаров. На место тут же отправили спецтехнику и пожарных. Однако уже на следующий день, 4 сентября, в ГСЧС заявили, что проблема носит более масштабный характер и огонь распространился на площадь 421 гектара. Чтобы его потушить, работало 130 пожарных и 27 машин. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что представительство Украины при МАГАТЭ обвинило российские власти в том, что они «намеренно продолжают наносить удары» по энергетической инфраструктуре страны. По их словам, РФ намеревается «нарушить работу» атомных электростанций Украины, которые «обеспечивают большую часть электроэнергии».

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