Милиция Витебщины объявила рейды по общежитиям, лагерям и не только. Зачем придут в "трудовые коллективы"?

Опубликовано: 20.08.2024 17:36 , Обновлено: 20.08.2024

Милиция Витебской области сообщила о проведении специального комплексного мероприятия "Подросток" в регионе с 21 по 25 августа. Правоохранители пообещали организовать рейды по общежитиям учебных заведений, оздоровительным лагерям, а также прийти в "трудовые коллективы".

Рейды проведут для “минимизации подростковой преступности”, профилактики правонарушений с участием несовершеннолетних также в “местах скопления молодежи”. А в трудовых коллективах и военно-патриотических клубах правоохранители пообещали “выступления”, вероятно, с профилактическими беседами.

“Также будет изучена работа спортивных секций, кружков и клубов по месту жительства и учебы детей”, - отметили в УВД Витебского облисполкома.

Сотрудники местных инспекций по делам несовершеннолетних запланировали акции и различные мероприятия, цель которых - привить подросткам “навыки законопослушного образа жизни”.

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Кстати, СКМ “Подросток” также объявили на территории Минской области. Милиция запланировала усилить там с 21 по 25 августа “профилактическое воздействие” на несовершеннолетних, которые склонны к правонарушениям, а также “пресечь негативное влияние” на детей со стороны родителей и других людей.

Ранее Telegraf.news сообщал, что министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков во время рабочего визита в Могилев 15 августа распорядился отправить сотрудников главного управления по борьбе с экономическими преступлениями (ГУБЭП) МВД “для практической помощи” на Могилевщину.

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Также мы рассказывали, какие методы профилактики правоохранители применяют в борьбе с “тунеядцами” на Брестчине. Так, среди прочего их могут наказать административным арестом, то есть отправить на сутки в камеру.

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