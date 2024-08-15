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Кубраков отправил сотрудников ГУБЭП из Минска "для практической помощи" на Могилевщину. Зачем понадобилась?

Кубраков отправил сотрудников ГУБЭП из Минска "для практической помощи" на Могилевщину. Зачем понадобилась?
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Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков во время рабочего визита в Могилев 15 августа распорядился отправить сотрудников главного управления по борьбе с экономическими преступлениями (ГУБЭП) МВД "для практической помощи" на Могилевщину.

Такое решение глава ведомства принял для профилактики нарушений в агропромышленном комплексе и сохранности урожая “с учетом выявленных недостатков”, передали в Telegram-канале МВД. Там сообщили, что “соответствующие поручения” даны также областным подразделениям БЭП и Госавтоинспекции.

Кроме того, Кубраков “сделал акцент на совершенствовании идеологической и кадровой политики” в органах внутренних дел. По словам министра, на работе важны сплочение коллектива, оказание “необходимой поддержки” сотрудникам и их семьям.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Кубраков поручил создать из числа сотрудников центрального аппарата МВД мониторинговую рабочую группу, которая с 3 августа будет “оказывать содействие” региональным подразделениям по гражданству и миграции. Как рассказали в МВД, ведомство получает жалобы на срочное и ускоренное оформление паспортов гражданина Беларуси образца 1996 года.

Кубраков отправил сотрудников МВД из Минска «для содействия» в районные ОГиМ. Что там происходит?

Также мы писали, что 26 июля глава МВД поручил Главному управлению по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД найти в стране тех, кто «искусственно нагнетает обстановку и осуществляет информационные вбросы», которые не соответствуют действительности.

Это поручение Кубракова было связано с «ажиотажем» в регистрационном подразделении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

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