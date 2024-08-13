Кого из тунеядцев отправляют на сутки? В милиции на Брестчине рассказали о методах "профилактики"

Опубликовано: 13.08.2024 10:15 , Обновлено: 13.08.2024

В Ивановском РОВД Брестской области рассказали, какие методы профилактики применяют в борьбе с "тунеядцами". Так, среди прочего их могут наказать административным арестом, то есть отправить на сутки в камеру. Правоохранители пояснили, в каком случае.

По словам начальника Ивановского РОВД – начальника милиции общественной безопасности майора милиции Дмитрия Протасевича, у правоохранителей есть “множество рычагов воздействия на трудоспособных неработающих граждан”, которые состоят на учете в органах внутренних дел.

Как передал портал Ивановского района Янов.by, для таких граждан каждый месяц в районном отделе внутренних дел вместе с управлением по труду, занятости и социальной защите Ивановского райисполкома проводят ярмарки вакансий, где помогают неработающим трудоустроиться.

Тунеядцы, которые не явились без уважительной причины “для участия в профилактических мероприятиях” (это, конечно, не только ярмарки вакансий) по требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, могут получить штраф в размере от двух до ста базовых величин (от 80 до 4000 рулей), согласно ст. 24.3 КоАП. Их также могут отправить на общественные работы или на сутки в камеру.

Кубраков приказал «активнее» привлекать белорусов к административной ответственности за эти «грубые нарушения»

[info_b]Как пояснил начальник Ивановского РОВД Дмитрий Протасевич, таких граждан вызывают на эти “профилактические мероприятия” на основании закона «Об основах деятельности по профилактике правонарушений». [/info_b]

В милиции дополнили, что к гражданам, которых регулярно привлекают к ответственности за совершение административных правонарушений в состоянии алкогольного опьянения, применяют меры, предусмотренные законом «О порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые профилактории и условиях нахождения в них».

Так, за семь месяцев 2024 года ОВД Ивановского райисполкома отправил в ЛТП 23 жителей, из них 20 были неработающими.

Ранее Telegraf.news сообщал, что министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков на заседании коллегии МВД в Минском районе в мае поручил сотрудникам милиции эффективнее работать с одной категорией белорусов, которые не заняты в экономике. В частности, Кубраков поручил “повысить уровень профилактического воздействия” на них.

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Также мы писали о профилактической акции “Трезвый двор” в Бресте. В рамках мониторинга милиция проверила городские дворы, а также обстановку около магазинов и увеселительных заведений. “Всегда находятся товарищи, склонные к нетрезвому досугу, распитию спиртных напитков в общественных местах и различного рода нарушениям действующего законодательства”, — отметили правоохранители.

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