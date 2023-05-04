В Беларуси выросли суммы штрафов для отдыхающих. Кого и на сколько будут наказывать в 2023 году?

Опубликовано: 04.05.2023 11:59 , Обновлено: 16.05.2023

В Беларуси весной 2023 года пляжный сезон пока не смог стартовать из-за заморозков и обещанного мокрого снега. Однако в милиции предупредили, что скоро будут готовы штрафовать неправильно отдыхающих в массовых местах белорусов.

И если в количестве базовых штрафы не изменились, то сама величина с 1 января выросла на 15% (с 32 до 37 рублей). 5 рублей, кажется, не самая большая разница. А если в наказании базовых 8?

Какие штрафы и наказания полагаются за нарушения в местах отдыха в Беларуси?

В Витебском ГУВД сообщили, что самые частые нарушения, которые совершают отдыхающие белорусы, - это распитие алкогольных напитков и пива, разведение костров и купание в запрещенных местах, мелкое хулиганство. За все это предусмотрены наказания от одной базовой вплоть до ареста.

Пьянство

В милиции напомнили, что не только само распитие спиртного и пива в общественных местах, но даже появление в пьяном виде, могут быть наказаны, согласно статье 19.3. КоАП РБ, штрафом до восьми базовых величин. А это, ни много, ни мало, 296 рублей (в прошлом году пришлось бы оплатить “всего” 256 руб).

Хулиганство

В милиции напомнили, что оскорбительные приставания к другим гражданам и “другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок или спокойствие граждан при этом выражающиеся в явном неуважении к обществу” будут расценивать как мелкое хулиганство. И тут наказание может быть куда более строгим. Согласно статье 19.1 КоАП РБ, штраф может быть от двух (74 руб) до тридцати (1110 руб) базовых величин, а могут ещё отправить на общественные работы (убирать пляжи?) или даже поместить под административный арест.

Купание в неположенных местах

Наверное, самое популярное нарушение среди белорусов - купание в местах, запрещенных для этого (а их куда больше, чем разрешенных). Согласно статье 24.42 КоАП РБ, купание в запрещенных местах рек, озер или иных водоемов влечет за собой наложение штрафа в размере от одной (37 руб) до трех базовых величин (111 руб).

Костры

Кстати, наказать могут, если вдруг вы решили развести огонь в неположенном месте. За это в вездесущем КоАП РБ предусмотрена отдельная статья 16.41. Согласно ей, силовики могут вас наказать штрафом до 12 базовых величин (444 рубля).

Напомним, что в бюджете Беларуси на 2023 год запланировали собрать серьезную сумму штрафов с белорусов-нарушителей. Цифра на 2023 год (189 млн рублей) запланирована на 43% больше, чем в 2022 году (132 млн). Для сравнения, в 2020 штрафов с белорусов было собрано на сумму 179,4 млн рублей. А в 2021 году — план был 89 млн рублей, но к концу года его увеличили на 49,8 млн, собрав, таким образом, чуть менее 139 млн рублей.

Власти запланировали в 2023 году собрать с белорусов штрафов на 43% больше, чем в 2022 году

Вот и в ГАИ поступило указание не жалеть белорусских водителей в случае серьезных нарушений ПДД.

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