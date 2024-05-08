В МВД Беларуси предупредили, как во время майских праздников не заработать штраф 4000 рублей. Что нельзя делать?

Опубликовано: 08.05.2024 19:14 , Обновлено: 08.05.2024

В Министерстве внутренних дел Беларуси рассказали, что не следует делать во время майских праздников, если не хотите заработать штраф 4000 рублей или административный арест. Речь идёт о поведении на массовых мероприятиях, где установлены свои порядки.

Так, во время собрания, митинга, уличного шествия или демонстрации категорически запрещено:

мешать движению транспортных средств и пешеходов;

устанавливать палатки и другие временные сооружения;

воздействовать в “какой бы то ни было форме” на сотрудников милиции, что помешает их работе;

иметь при себе холодное, огнестрельное или газовое оружие, а также взрывчатые вещества и боеприпасы;

проносить предметы с горючими веществами, их имитаторы и муляжи;

осуществлять пропаганду войны или экстремистскую деятельность, в том числе с использованием плакатов;

пользоваться флагами и вымпелами, которые не зарегистрированы;

участвовать в массовом мероприятии в пьяном виде или под воздействием наркотиков;

скрывать лица, в том числе с использованием масок, — это затруднит установление личности нарушителя.

Также в МВД подчеркнули, что милиционеры вправе проводить личный досмотр граждан и их вещей. Если человек откажется, его могут не впустить на площадку проведения концерта или иного мероприятия. За вышеперечисленные нарушения предусмотрен штраф до 100 базовых величин (4000 белорусских рублей), общественные работы или административный арест.

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