Милиция пригрозила белорусам штрафами в 120 рублей за купание на официальных пляжах. Когда они превращаются в "запретную зону"?

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Опубликовано: 19.07.2024 12:11 , Обновлено: 19.07.2024

Во время июльской жары специалисты Белорусского республиканского общества спасания на водах (ОСВОД), сотрудники МЧС и милиции увеличили число профилактических рейдов по берегам водоёмов страны в 2,5 раза. Их главной целью является предотвращение купания в запрещённых местах. Однако, оказалось, что "заработать" штраф за купание белорусы могут и на официально разрешённых пляжах, но в неустановленное время.

Председатель Гомельской областной организации ОСВОД Павел Новик в комментарии порталу “Белка” назвал купание в запрещённых местах “грубейшим безразличием к собственной жизни”, поскольку на так называемых “диких” пляжах “некому прийти тонущему на помощь”. Однако, и официальные пляжи могут считаться запретными и дело вовсе не в ограничениях, периодически выписываемых эпидемиологами. Запретной зоной для купания пляж становится в тот момент, когда с него уходят спасатели.

Таким образом, купаясь на официальном пляже по окончании работы спасателей, вы нарушаете статью 24.42 КоАП, что грозит штрафом от 1 до 3 базовых величин (то есть до 120 рублей сегодня).

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Режим работы официальных пляжей указывается на информационных стендах на пляже и у спасательной станции. Например, во всех районах Гомеля пляжи открыты до 21:00 часа, а вот начало работы спасателей в разных районах города разное - в Центральном они работают с 8:00, в Советском и Новобелицком – с 9:00, в Железнодорожном – с 11:00.

[info_b]По данным Гомельской областной организации ОСВОД, за этот сезон уже составлено 1138 административных протоколов за купание в запрещённых местах, ещё 713 протоколов составили за распитие спиртных напитков. В прошлые выходные в Советском районе к отработке прилегающей к водоёмам территории на двух городских пляжах даже подключили ОМОН.[/info_b]

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Ранее Telegraf.news рассказывал, за что ещё белорусы могут “заработать” штрафы - до 8 до 15 базовых величин - на официальных пляжах, а также почему отдыхающим рекомендовали не плавать на надувных матрасах.

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