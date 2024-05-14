В ОСВОД пообещали направить "оперативные мобильные группы" на пляжи Минска

Опубликовано: 14.05.2024 12:52 , Обновлено: 14.05.2024

В Белорусском республиканском обществе спасания на водах (ОСВОД) рассказали, что в этом купальном сезоне на пляжах Минска будут работать оперативные мобильные группы. Планируется, что они будут выезжать в места отдыха чаще проведения рейдов организации.

“Это дополнительные трудовые ресурсы в помощь основным сотрудникам на спасательных постах для контроля за ситуацией. Скажем, если мы видим, что на Дроздах людей в жаркий день гораздо больше, чем на пляже Комсомольского озера, то оперативно направляем наших помощников туда”, - пояснила в комментарии радиостанции “Радио-Минск” официальный представитель ОСВОД Екатерина Михалева.

Она также рассказала, что в этом сезоне в Минске запланировали открыть 16 новых спасательных постов. В этом году в столице купание разрешили на 23 пляжах в пяти зонах рекреации:

на Заславском водохранилище (восемь пляжей),

на Кринице (два пляжа),

на Дроздах и Цнянке (по шесть пляжей),

на Комсомольском озере (один пляж).

Михалева отметила, что пляжи уже подготовили к купальному сезону, а официально он открыт с 1 мая. “Рамки купального сезона очерчены с 1 мая по 30 сентября. Самой собой, отдыхающим необходимо учитывать температуры как воздуха, так и воды, последняя должна быть не менее 18 градусов”, - добавила представитель ОСВОД.

Ранее Telegraf.news рассказывал, чем место для купания отличается от места отдыха у воды. Если пляж открыт, это не значит, что в прилегающей, например, реке можно плавать.

Это другое? В ОСВОД объяснили, чем место для купания отличается от места отдыха у воды