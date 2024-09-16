Милиция отправилась по домам пенсионеров, "трудовым коллективам" и школам на Витебщине. Зачем?

Опубликовано: 16.09.2024 14:10 , Обновлено: 16.09.2024

В УВД Витебского облисполкома сообщили, что отправили сотрудников милиции в "трудовые коллективы", учреждения образования, по домам одиноких пенсионеров и не только в Полоцком районе.

Как рассказали в УВД, Полоцкий РОВД начал профилактическую акцию “Осторожно, мошенники”, которая продлится по 20 сентября. Цель акции - проинформировать население о способах и методах совершения киберпреступлений.

Правоохранители пообещали провести выступления в трудовых коллективах, учреждениях образования, посетить по месту жительства одиноких пожилых людей.

Кроме того, милиция запланировала прийти в “места массового скопления людей”, объекты социальной инфраструктуры, чтобы рассказать людям о “распространенных схемах обмана”:

о мошенничестве с банковскими картами,

фишинговых атаках,

при покупке товаров или услуг в интернете.

Где белорусам могут встретиться мошенники в интернете

Ранее Telegraf.news сообщал, что Министерство здравоохранения предостерегло белорусских медиков от переписок в мессенджерах с людьми, которые представляются руководителями больниц, поликлиник, медцентров и сообщают об «интересе» правоохранителей к сотруднику медучреждения.

Как рассказали в Минздраве, аферисты изучают чаты в различных мессенджерах, которые используют медики для общения между собой, вычисляют и создают копии учетных записей (аккаунтов) руководителей учреждений, а затем начинают вести личную переписку с другими участниками чатов.

«Вами интересовались правоохранители» — Минздрав предостерег белорусских медиков от переписок с «руководителями учреждений». В чем дело?

Также мы писали, что жительнице Скиделя Гродненской области в Telegram написала пользовательница, представившаяся директором школы, где работает женщина, и попросила поговорить с «человеком из финансовой безопасности» по поводу одного списка.

«Мне сначала написала директор школы моя в Telegram, что будут нам звонить. Поступил какой-то ложный вызов, что мы спонсируем каких-то там террористов», — привели аудиозапись звонка женщины в милицию.

«Попали в список 10 человек» — «Директора школ» стали просить белорусов поговорить с правоохранителями

Кроме того, мы рассказывали, что минская милиция предупредила о новой схеме, которую начали активно использовать мошенники в интернет-магазине Wildberries. Так, одна минчанка, по данным правоохранителей, уже лишилась более 35 тыс. рублей.

Как сообщили в милиции, мошенники звонят через мессенджер (WhatsApp, Viber, Telegram и другие) и представляются сотрудником оператора связи. Человеку сообщают о том, что с его телефонного номера, который привязан к аккаунту на Wildberries, кто-то якобы «пытается оформить кредит на какую-либо вещь».

Минская милиция предупредила покупателей на Wildberries о новой схеме мошенничества. Как не потерять все деньги с карты?