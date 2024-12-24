Милиция назвала белорусам 5 правил поведения на Новый год, чтобы "избежать неприятностей"

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Опубликовано: 24.12.2024 15:32 , Обновлено: 24.12.2024

Уже совсем скоро Новый год, и часть белорусов встретит праздник не только дома в кругу семьи, но и на массовых гуляниях. В милиции Гродненщины назвали пять правил поведения, которые, по информации правоохранителей, помогут "избежать возможных неприятностей".

Вот что запрещено делать участникам массового мероприятия:

Распивать спиртные напитки или появляться пьяным в общественных местах. Повреждать оборудование, оформление сооружений и зеленые насаждения. Допускать выкрики либо другие действия, оскорбляющие честь и достоинство людей. Проносить на мероприятие запрещенные предметы и вещества: огнестрельное и холодное оружие, колющие, режущие и другие предметы, которые можно применить для нанесения телесных повреждений, пиротехнические изделия, огнеопасные, ядовитые и раздражающие слизистые оболочки организма вещества, алкогольные напитки, пиво, напитки и продукцию в стеклянной и металлической таре, крупногабаритные свертки, сумки, чемоданы и иные предметы, мешающие другим людям. Использовать плакаты и другую продукцию из любых материалов с условными обозначениями, символикой и лозунгами, направленными на разжигание расовой, социальной, национальной, религиозной и другой ненависти и вражды (и наносить подобное на поверхности и предметы).

Кроме того, как [link href=“https://t.me/Neman102/13568” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link] в милиции, при участии в массовых мероприятиях у людей есть определенные обязанности:

соблюдать и поддерживать общественный порядок,

не допускать действий, которые могут привести к возникновению “экстремальных ситуаций” и создать опасность для окружающих,

бережно относиться к сооружениям и оборудованию объекта проведения массового мероприятия,

уважительно вести себя по отношению к другим людям,

выполнять законные требования правоохранителей и тех, кто отвечает за поддержание порядка и пожарной безопасности во время проведения мероприятия,

не оставлять без присмотра несовершеннолетних,

парковать авто в специально отведенных для этого местах,

при получении информации об эвакуации действовать по указаниям сотрудников ОВД или администрации объекта, соблюдать спокойствие и не создавать паники.

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В УВД Гродненского облисполкома напомнили, что зрителей и участников массовых мероприятий, которые не соблюдают правила поведения, могут привлечь к ответственности по действующему законодательству.

Ранее Telegraf.news писал, что в милиции Брестчины предупредили о штрафах до 800 рублей за применение пиротехники с нарушениями. “Напоминаем: взрывать пиротехнику можно только в безлюдных и безопасных местах, в общественных местах это категорически запрещено!” - предупредили правоохранители.

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Также мы рассказывали, что начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Сергей Горохов 19 декабря рассказал, как минчане смогут попасть на праздничные гулянья, которые в новогоднюю ночь планируют организовать на открытых площадках по всему городу. В числе прочего представитель милиции предостерег гостей праздничных мероприятий от “публичного выражения общественно-политических мнений”, предупредив, что за это в отношении них могут быть начаты “административные процессы”.

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