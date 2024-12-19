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Милиция предупредила белорусов об «административных процессах» за «публичное выражение мнений» на новогодних гуляньях

Милиция предупредила белорусов об «административных процессах» за «публичное выражение мнений» на новогодних гуляньях
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Начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Сергей Горохов 19 декабря рассказал, как минчане смогут попасть на праздничные гулянья, которые в новогоднюю ночь планируют организовать на открытых площадках по всему городу. В числе прочего представитель милиции предостерёг гостей праздничных мероприятий от "публичного выражения общественно-политических мнений", предупредив, что за это в отношении них могут быть начаты "административные процессы".

Горохов пояснил, что любое “несанкционированное действие, а также публичное выражение общественно-политических мнений и интересов” на массовых уличных гуляньях может быть приравнено к “несанкционированному массовому мероприятию”, за которое законодательством предусмотрена административная ответственность.

[info_b]Напомним, согласно статье 24.23 КоАП, за участие в несанкционированном собрании, митинге, уличном шествии или любом ином массовом мероприятии в Беларуси могут выписать штраф до 100 базовых величин (4000 рублей сегодня), либо отправить на общественные работы или под административный арест.[/info_b]

Между тем, в период новогодне-рождественский период в Минске, по словам Горохова, запланировано порядка 400 разрешённых городскими властями массовых мероприятий. Попасть на площадки, где организуют гулянья, в Минске уже традиционно можно будет только через специальные контрольно-пропускные пункты. Перед ними пообещали организовать камеры хранения, чтобы гости могли оставить “запрещённые к проносу” вещи.

Как и в предыдущие годы, пройти к местам массовых гуляний будет также нельзя с собаками, на велосипедах и любых средствах персональной мобильности.

“Многие граждане, в целом, уже  привыкли к этому и достаточно хорошо ориентируются, куда необходимо проходить для того, чтобы предотвратить очереди в местах пропуска”, - отметил представитель ГУВД Мингорисполкома.

Милиция 3 июля решила организовать отдельные КПП для 4 категорий белорусов. Кому ориентироваться на оранжевые тенты?

Ранее Telegraf.news рассказывал, что некоторые граждане имеют право пройти на праздничные мероприятия вне общей очереди. Специально для них у КПП милиция устанавливает приметные издалека оранжевые тенты. Через них вне очереди пропускают:

  • участников Великой Отечественной войны,
  • инвалидов,
  • беременных женщин,
  • граждан с маленькими детьми.
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