Милиция пригрозила белорусам штрафом до 800 рублей за использование пиротехники «с нарушением общественного порядка»

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Опубликовано: 18.12.2024 11:40 , Обновлено: 18.12.2024

На носу Новый год, и, конечно, многие в этот праздник используют салюты, фейерверки, петарды и не только. В милиции Брестчины предупредили об административной ответственности за применение пиротехники с нарушениями.

Сперва правоохранители напомнили, что из-за неправильного использования этих изделий каждый год травмы получают как дети, так и взрослые. В УВД Брестского облисполкома [link href=“https://t.me/krepostfortuvd/56929” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link], что нужно сделать перед покупкой пиротехники:

приобретать ее следует только в специализированных магазинах,

при покупке смотреть на срок годности и проверять целостность упаковки,

внимательно читать инструкцию по применению.

“Напоминаем: взрывать пиротехнику можно только в безлюдных и безопасных местах, в общественных местах это категорически запрещено!.. За использование пиротехники с нарушением общественного порядка предусмотрена административная ответственность”, - подчеркнули в милиции.

[info_b]За нарушение правил использования пиротехнических изделий, согласно ч. 1 ст. 24.30 [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=HK2100091” target=“_blank” rel=“noopener”] КоАП [/link] Беларуси, грозит штраф в размере до 10 базовых величин (до 400 рублей сейчас, с 1 января 2025 года - до 420). Если же это правонарушение совершили повторно в течение года, то размер штрафа - от 10 до 20 базовых (от 400 до 800 рублей в 2024 году, с начала 2025-го - от 420 до 840). [/info_b]

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В УВД Брестского облисполкома добавили, что перед запуском пиротехники нужно отойти на указанное в инструкции безопасное расстояние от случайных прохожих, расположенных рядом зданий, а также сооружений и машин.

Конечно, куда более важный атрибут Рождества и Нового года - елка. Ранее Telegraf.news писал, что, по информации Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения, в период с 16 декабря по 7 января государственную лесную охрану Минщины перевели на “усиленный режим работы”. Он предусматривает в том числе рейды по зеленому фонду и дежурство возле автодорог.

Штраф — до 1200 рублей. Гослесохрана начала 23-дневные рейды по лесам Минщины и не только. Где камеры?