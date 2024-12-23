Минская милиция пообещала увеличить "плотность нарядов" 24-25 декабря. Кого будет ловить ГАИ?

Опубликовано: 23.12.2024 16:27 , Обновлено: 23.12.2024

Милиция Минска на время празднования католического Рождества анонсировала усиление мер безопасности в столице. Что пообещали взять под охрану и чему уделить "особое внимание"?

Как сообщило столичное ГУВД, 24 и 25 декабря сотрудники милиции будут нести службу в усиленном режиме в местах проведения праздничных богослужений.

Под охрану решили взять римско-католические костелы, часовни и прилегающие к ним территории. В милиции также объявили об увеличении “плотности нарядов”.

Кроме того, ГАИ уделят особое внимание контролю дорожной обстановки. Там пообещали выявлять нетрезвых водителей и тех, кто сел за руль без прав, а также помогать автомобилистам, оказавшимся в трудной ситуации.

А еще горожан попросили соблюдать правила безопасности и не приносить на праздничные мероприятия взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества, пиротехнику, колюще-режущие и другие предметы, которыми можно нанести травмы.

Милиция также призвала минчан быть бдительными и сообщать о подозрительных предметах, взрывчатых веществах или об угрозе общественному порядку по номеру 102 или сотрудникам органов внутренних дел.

Отметим, что наверняка такие меры будут действовать по всей стране, а не только в Минске.

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