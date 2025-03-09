Милиция призвала белорусок проверять фото "кавалеров" в сервисах поисковиков. Зачем?
Милиция Минска призвала белорусок "как можно скорее" проверить фото "кавалеров" в сервисах поисковиков, а их сообщения - на антиаплагиат. Правоохранители пояснили, зачем прибегать к таким мерам.
Дело в том, что на сайтах и в приложениях знакомств, где белоруски часто ищут спутника жизни, орудуют мошенники. “Мошенничество на сайтах знакомств - настоящий бизнес. Каждый день там регистрируются новые женские анкеты, и аферисты сразу же берутся за их обработку, извлекая из этого прибыль”, - утверждают в столичной милиции.
Там назвали четыре основные схемы обмана:
- “Очень нужны деньги на лечение родственника”. Мошенник рассказывает о трудностях у близких и просит деньги, обещая при этом вернуть их с процентами.
- “Со мной случилась беда”. Кавалер обращается за финансовой помощью, якобы попав в трудную ситуацию.
- “Вышли деньги на билет”. Ухажер говорит, что хочет приехать к собеседнице, но не может позволить себе поездку, и поэтому просит помочь с деньгами на покупку билетов.
- “Хочу отправить тебе подарок”. Новый знакомый просит данные женщины для “подарка”, но перед этим требует оплатить будто бы таможенную пошлину.
Правоохранители [link href=“https://t.me/police_minsk/26369” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link], как проверить “кавалера”:
- Проверить его фотографию в сервисе Google Images или “Яндекс. Картинки” (имеется в виду посмотреть, есть ли фото человека там: мошенники зачастую используют чужие фото из интернета).
- Проверить текст первого письма в программе на антиплагиат (опять же, это поможет понять, есть ли точно такой же текст в Сети, аферисты применяют шаблонные сообщения).
- Просить ухажера сразу поговорить по видеосвязи.
- Присмотреться к деталям, по данным милиции, в рассказах аферистов постоянно есть несовпадения.
Милиция Солигорска попросила не поддерживать «Оксану Каверину». Кто это?
“Советуем не терять времени и как можно скорее проверять кандидата”, - призвали в ГУВД Мингорисполкома.
Еще там дали несколько советов по защите себя от мошенников на сайтах знакомств:
- тщательно выбирать приложение для знакомств,
- создавать максимально приватный профиль,
- не рассказывать личную информацию первому знакомому,
- использовать надежное защитное программное обеспечение.
Но если контакта с интернет-аферистом избежать не удалось, нужно сообщить об этом по телефону 102.
Ранее Telegraf.news писал, что министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков 3 марта объяснил, почему в Беларуси работает милиция, а не полиция. По словам главы МВД, это связано с периодом Великой Отечественной войны (ВОВ).
«Просто неприемлемо» — Кубраков объяснил, почему в Беларуси милиция, а не полиция