Милиция призвала белорусок проверять фото "кавалеров" в сервисах поисковиков. Зачем?

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Опубликовано: 09.03.2025 13:32 , Обновлено: 09.03.2025

Милиция Минска призвала белорусок "как можно скорее" проверить фото "кавалеров" в сервисах поисковиков, а их сообщения - на антиаплагиат. Правоохранители пояснили, зачем прибегать к таким мерам.

Дело в том, что на сайтах и в приложениях знакомств, где белоруски часто ищут спутника жизни, орудуют мошенники. “Мошенничество на сайтах знакомств - настоящий бизнес. Каждый день там регистрируются новые женские анкеты, и аферисты сразу же берутся за их обработку, извлекая из этого прибыль”, - утверждают в столичной милиции.

Там назвали четыре основные схемы обмана:

“Очень нужны деньги на лечение родственника”. Мошенник рассказывает о трудностях у близких и просит деньги, обещая при этом вернуть их с процентами. “Со мной случилась беда”. Кавалер обращается за финансовой помощью, якобы попав в трудную ситуацию. “Вышли деньги на билет”. Ухажер говорит, что хочет приехать к собеседнице, но не может позволить себе поездку, и поэтому просит помочь с деньгами на покупку билетов. “Хочу отправить тебе подарок”. Новый знакомый просит данные женщины для “подарка”, но перед этим требует оплатить будто бы таможенную пошлину.

Иллюстрация: милиция Минска

Правоохранители [link href=“https://t.me/police_minsk/26369” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link], как проверить “кавалера”:

Проверить его фотографию в сервисе Google Images или “Яндекс. Картинки” (имеется в виду посмотреть, есть ли фото человека там: мошенники зачастую используют чужие фото из интернета). Проверить текст первого письма в программе на антиплагиат (опять же, это поможет понять, есть ли точно такой же текст в Сети, аферисты применяют шаблонные сообщения). Просить ухажера сразу поговорить по видеосвязи. Присмотреться к деталям, по данным милиции, в рассказах аферистов постоянно есть несовпадения.

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Иллюстрация: милиция Минска

“Советуем не терять времени и как можно скорее проверять кандидата”, - призвали в ГУВД Мингорисполкома.

Еще там дали несколько советов по защите себя от мошенников на сайтах знакомств:

тщательно выбирать приложение для знакомств,

создавать максимально приватный профиль,

не рассказывать личную информацию первому знакомому,

использовать надежное защитное программное обеспечение.

Иллюстрация: милиция Минска

Но если контакта с интернет-аферистом избежать не удалось, нужно сообщить об этом по телефону 102.

Ранее Telegraf.news писал, что министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков 3 марта объяснил, почему в Беларуси работает милиция, а не полиция. По словам главы МВД, это связано с периодом Великой Отечественной войны (ВОВ).

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