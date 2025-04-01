НЦЗПД попросил белорусов не оставлять свои данные для скидок на этом сайте

Опубликовано: 01.04.2025 14:17 , Обновлено: 01.04.2025

В Национальном центре защиты персональных данных (НЦЗПД) попросили белорусов не оставлять свои персональные данные (ПД) на сайте якобы одной сети аптек. В центре рассказали, что может произойти, если заполнить форму для получения скидок на этом ресурсе.

По информации НЦЗПД, в Сети стали распространять ссылку, обозначенную как сайт сети аптек “Добрыя лекі”. Но это, как утверждают в центре, фишинговый ресурс (сам адрес ссылки не указали). “На этом фишинговом ресурсе предлагается заполнить форму для получения скидки “на весь ассортимент” лекарств”, - рассказали в организации.

В этой форме ее составители предлагают пользователям указать имя, номер телефона, после чего человеку может позвонить “менеджер”. В НЦЗПД сказали, что такие мошеннические схемы могут привести к потере финансов и “негативным последствиям для вашей безопасности”.

Чтобы этого избежать, в центре [link href=“https://t.me/cpd_by/923” target=“_blank” rel=“noopener”] дали [/link] две рекомендации:

Не кликать на “подозрительные ссылки” (как их отличить, не подсказали), даже если они похожи на адрес сайта организации. Не оставлять свои ПД на “сомнительных интернет-ресурсах”.

Ранее Telegraf.news писал, что в НЦЗПД призвали белорусов удалять диалоги в Telegram, если им пишут о смерти знакомого с прикрепленным файлом определенного расширения. В центре пояснили, почему не стоит скачивать эти файлы.

«Сегодня ночью скончался» — НЦЗПД призвал белорусов удалять такие диалоги в мессенджере

Также мы рассказывали, что в этот центр обратился один из белорусов, которого не устроило, что его друзья постоянно отмечают его в комментариях к розыгрышам в Instagram. По словам мужчины, свое согласие он на это не давал. Сотрудники НЦЗПД рассказали, законны ли вообще такие действия и что можно сделать в подобной ситуации.

Отмечать белорусов в розыгрышах в Instagram — незаконно? НЦЗПД предупредил, что грозит