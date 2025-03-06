Милиция Солигорска попросила не поддерживать "Оксану Каверину". Кто это?

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Опубликовано: 06.03.2025 17:06 , Обновлено: 06.03.2025

Милиция Солигорска попросила пользователей Telegram не поддерживать некую "Оксану Каверину", если приходит такая просьба. Правоохранители поделились, что может произойти, если все же проголосовать.

Речь идет о мошенниках, которые присылают в мессенджере сообщения с просьбой поддержать какого-то человека в определенном конкурсе или подобном. Случай с Кавериной, по [link href=“https://t.me/minobl_uvd/51928” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] Солигорского РОВД, как раз об этом. Правоохранители опубликовали скриншот из Telegram, где в сообщении попросили поддержать некую Оксану Каверину в конкурсе детских танцев.

Скриншот: Солигорский РОВД

На другом скриншоте показано, как выглядит окно этого якобы голосования. Кто такая Каверина, реальный ли вообще это человек, правоохранители не уточнили.

Скриншот: Солигорский РОВД

В милиции настоятельно порекомендовали не переходить по ссылке, так как, по словам правоохранителей, “под видом голосования происходит угон учетной записи”, то есть владелец аккаунта может просто потерять доступ к нему.

В Солигорском РОВД утверждают, что аферисты взламывают личные учетные записи и рассылают сообщения всем контактам владельца аккаунта. “Если перейти по ссылке, взломанным уже будет ваш аккаунт, и другие пользователи начнут получать сообщения от вашего имени”, - объяснили стражи порядка.

Ранее Telegraf.news писал, что милиция призвала белорусов коллективно пожаловаться на 10 аккаунтов в соцсети Instagram. Речь идет о так называемых магазина-призраках (ghost shops), то есть поддельных аккаунтах интернет-магазинов, с помощью которых мошенники выманивают деньги.

Милиция попросила белорусов пожаловаться на 10 аккаунтов в Instagram. За что?