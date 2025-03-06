Милиция Солигорска попросила не поддерживать "Оксану Каверину". Кто это?
Милиция Солигорска попросила пользователей Telegram не поддерживать некую "Оксану Каверину", если приходит такая просьба. Правоохранители поделились, что может произойти, если все же проголосовать.
Речь идет о мошенниках, которые присылают в мессенджере сообщения с просьбой поддержать какого-то человека в определенном конкурсе или подобном. Случай с Кавериной, по [link href=“https://t.me/minobl_uvd/51928” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] Солигорского РОВД, как раз об этом. Правоохранители опубликовали скриншот из Telegram, где в сообщении попросили поддержать некую Оксану Каверину в конкурсе детских танцев.
На другом скриншоте показано, как выглядит окно этого якобы голосования. Кто такая Каверина, реальный ли вообще это человек, правоохранители не уточнили.
В милиции настоятельно порекомендовали не переходить по ссылке, так как, по словам правоохранителей, “под видом голосования происходит угон учетной записи”, то есть владелец аккаунта может просто потерять доступ к нему.
В Солигорском РОВД утверждают, что аферисты взламывают личные учетные записи и рассылают сообщения всем контактам владельца аккаунта. “Если перейти по ссылке, взломанным уже будет ваш аккаунт, и другие пользователи начнут получать сообщения от вашего имени”, - объяснили стражи порядка.
Ранее Telegraf.news писал, что милиция призвала белорусов коллективно пожаловаться на 10 аккаунтов в соцсети Instagram. Речь идет о так называемых магазина-призраках (ghost shops), то есть поддельных аккаунтах интернет-магазинов, с помощью которых мошенники выманивают деньги.
Милиция попросила белорусов пожаловаться на 10 аккаунтов в Instagram. За что?