Милиция 3 июля решила организовать отдельные КПП для 4 категорий белорусов. Кому ориентироваться на оранжевые тенты?

Опубликовано: 01.07.2024 10:02 , Обновлено: 01.07.2024

Столичная милиция объяснила, как организуют контрольно-пропускной режим во время праздничных мероприятий, приуроченных к Дню Независимости, который будут отмечать уже в эту среду, 3 июля. Отдельные КПП решили организовать для четырёх категорий белорусов. Вот кому следует ориентироваться на оранжевые тенты, чтобы попасть на праздник вне общей очереди.

В МВД подчеркнули, что пропускать через отдельные КПП, которые для привлечения внимания оборудовали яркими оранжевыми тентами, будут по тем же правилам, что и в порядке общей очереди. Там также будут проводить личный досмотр, выявляя нетрезвых граждан, которых на массовые гулянья не допустят, и проверять вещи, не позволяя проносить запрещённые предметы.

Тем не менее, как ожидается, стоять в очереди к этим выделенным КПП желающим попасть к местам массовых гуляний придётся меньше. Вот для каких особых категорий они предназначены:

участники Великой Отечественной войны,

инвалиды,

беременные женщины,

граждане с маленькими детьми.

[info_b]По данным МВД, всего на праздничных мероприятиях в центре Минска 3 июля установят 24 КПП со 160 пунктами пропуска во время утренних мероприятий и 14 КПП со 64 пунктами пропуска во время вечерних мероприятий. Проход граждан к КПП, расположенным по проспекту Победителей, где будет проходить праздничный парад, пообещали организовать со стороны улиц Мельникайте и Гвардейской. Пройти к КПП на проспекте Машерова можно будет со стороны улиц Даумана и Заславской.[/info_b]

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Во сколько приходить на парад и салют в центре Минска?

В милиции призвали приходить на мероприятия заблаговременно - к месту проведения военного парада будут пропускать с 6:00 до 8:00 . Сам парад стартует от стелы “Минск – город-герой” в 9:00. Тем, кто хочет лично посмотреть гала-концерт “Героям – освободителям. Память на века”, который начнётся в 21:00 и завершится праздничным салютом, намеченным на 23:00, в милиции рекомендовали подходить к КПП уже с 19:00 .

В МВД также сообщили, что праздничные фейерверки 3 июля пройдут не только у центральной стелы, но ещё в шести точках города. В 23:00 за ним можно будет наблюдать в следующих местах:

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парк Я.Купалы,

парк Павлова,

парк Уго Чавеса,

музейно-парковый комплекс «Победа»,

площадка возле «Чижовка-Арена»,

площадка у Национальной библиотеки,

набережная водохранилища «Дрозды».

Территорию, где расположат установки для фейерверка, пообещали “зарежимить” и ограничить движение транспорта на прилегающей территории. С 19:00 в “периметре безопасности” пообещали “исключить нахождение граждан и транспорта”.

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