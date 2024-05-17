ГУВД разослало минчанам СМС с предостережением о 15 годах тюрьмы. За что?

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Опубликовано: 17.05.2024 13:56 , Обновлено: 17.05.2024

Главное управление внутренних дел Мингорисполкома в пятницу, 17 мая, устроило массовую информационную СМС-рассылку жителям города. Минчан предостерегли от совершения преступления, за которое может грозить до 15 лет тюрьмы, причём даже несовершеннолетним.

Скриншотами СМС-сообщений, которые пришли от ГУВД Мингорисполкома, с редакцией поделились читатели Telegraf.news. В сообщениях столичная милиция предупредила жителей города о том, что за преступления, связанные со сбытом наркотиков, в Беларуси ответственность наступает с 14 лет, а максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом - до 15 лет лишения свободы.

Буквально на днях в МВД Беларуси рассказали о подобном случае: на железнодорожном вокзале в Орше милицейский патруль задержал с большой партией наркотиков 15-летнего жителя Витебска, ученика 9 класса. Как заявили в МВД, у подростка при себе было в общей сложности 49 свертков с “особо опасным психотропным веществом” - мефедроном. Как выяснили следователи, объявление о “подработке” школьник нашёл через популярный мессенджер.

“По заданию куратора забрал в облцентре партию наркотика в количестве 50 свертков. В самом Витебске сделал одну закладку, затем направился в Оршу, чтобы на территории города и района разложить по тайникам остальной “товар”, - рассказал подробности дела заместитель начальника милиции общественной безопасности УВД Витебской области Максим Марченко.

Против девятиклассника уже возбудили уголовное дело “за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта”. По этой статье Уголовного кодекса, как пояснили в милиции, несмотря на его юный возраст, школьнику может грозить до 15 лет лишения свободы.

МВД и Минэнерго стали рассылать белорусам СМС. Что хотят?

Отметим, что массовые информационные рассылки белорусские ведомства взяли на вооружение достаточно давно. Раньше, как уже рассказывал Telegraf.news, СМС-предупреждения белорусам рассылало МВД, рассказывая о популярных схемах мошенничества, Минэнерго - предупреждая о запрете на самостоятельное подключение газового оборудования, и даже налоговая - требуя уплатить страховые взносы в Фонд социальной защиты населения.

Некоторым белорусам стали приходить СМС с требованием уплатить 2,3 тыс. рублей в ФСЗН. За что?